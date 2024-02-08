https://ria.ru/20240208/zapad-1926215389.html

Запад усилил давление на Россию перед выборами, заявила Генпрокуратура

Запад усилил давление на Россию перед выборами, заявила Генпрокуратура - РИА Новости, 08.02.2024

Запад усилил давление на Россию перед выборами, заявила Генпрокуратура

Запад усиливает давление на Россию через подконтрольные организации в преддверии выборов президента, в том числе навязывая идеи этнической разобщенности,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:40

2024-02-08T16:40

2024-02-08T16:46

россия

генеральная прокуратура рф

в мире

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Запад усиливает давление на Россию через подконтрольные организации в преддверии выборов президента, в том числе навязывая идеи этнической разобщенности, создавая почву для межнациональных конфликтов, сообщила старший прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Татьяна Лазарева.По ее словам, в связи с участившимися попытками вмешательства иностранных государств во внутренние дела России объектами особого внимания Генпрокуратуры стали международные неправительственные организации, которые действуют в интересах недружественных стран."Если в 2021 году нами приняты решения о признании нежелательной деятельности 18 иностранных организаций (НПО – ред.), в 2022 году – 23, то в прошлом году таких организаций уже было 58. Цифры говорят об усилении давления Запада на Россию через подконтрольные структуры, особенно в связи с предстоящими выборами президента", - сказала Лазарева на заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.По ее словам, все НПО, признанные нежелательными в России, так или иначе были нацелены "на подрыв авторитета власти, дискредитацию проводимой государством внутренней и внешней политики"."Необходимо отметить, что одним из способов влияния на внутриполитическую ситуацию в России в преддверии выборов недружественные государства рассматривают национальный фактор. Учитывая многонациональный состав нашей страны, иностранные организации навязывают идеи этнической разобщенности, создают почву для межнациональных конфликтов. И практически во всех случаях это делается руками подконтрольных Западу некоммерческих организаций и физических лиц – иностранных агентов и юридических лиц иностранных агентов", - уточнила Лазарева.

https://ria.ru/20240208/podpisi-1926141828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, генеральная прокуратура рф, в мире