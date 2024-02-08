https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926268126.html

Telegraph: Залужного воспринимали как шутника

Telegraph: Залужного воспринимали как шутника - РИА Новости, 09.02.2024

Telegraph: Залужного воспринимали как шутника

Британская газета Telegraph после новостей об отставке главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного опубликовала статью, в которой назвала уже... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T21:13

2024-02-08T21:13

2024-02-09T00:26

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

отставка главкома всу залужного

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британская газета Telegraph после новостей об отставке главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного опубликовала статью, в которой назвала уже бывшего украинского главкома шутником. В четверг вечером Владимир Зеленский заявил, что место Залужного на посту главкома ВСУ теперь занимает командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса Зеленского пока нет. "Те, кто знает генерала Валерия Залужного, иногда шутит, что военное руководство Украины состоит не из одного комика, а из двух. Как и Владимир Зеленский, главнокомандующий украинскими войсками известен как шутник. В доармейское время он даже мечтал стать профессиональным комиком", - пишет газета. Издание предполагает, что Залужный мог стать "жертвой своего же успеха", так как он мог быть уволен из-за того, что его на Украине поддерживали больше, чем Зеленского. Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что был важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926266778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного