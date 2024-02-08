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Telegraph: Залужного воспринимали как шутника - РИА Новости, 09.02.2024
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21:13 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926268126.html
Telegraph: Залужного воспринимали как шутника
Telegraph: Залужного воспринимали как шутника - РИА Новости, 09.02.2024
Telegraph: Залужного воспринимали как шутника
Британская газета Telegraph после новостей об отставке главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного опубликовала статью, в которой назвала уже... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T21:13
2024-02-09T00:26
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
отставка главкома всу залужного
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британская газета Telegraph после новостей об отставке главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного опубликовала статью, в которой назвала уже бывшего украинского главкома шутником. В четверг вечером Владимир Зеленский заявил, что место Залужного на посту главкома ВСУ теперь занимает командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса Зеленского пока нет. "Те, кто знает генерала Валерия Залужного, иногда шутит, что военное руководство Украины состоит не из одного комика, а из двух. Как и Владимир Зеленский, главнокомандующий украинскими войсками известен как шутник. В доармейское время он даже мечтал стать профессиональным комиком", - пишет газета. Издание предполагает, что Залужный мог стать "жертвой своего же успеха", так как он мог быть уволен из-за того, что его на Украине поддерживали больше, чем Зеленского. Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что был важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926266778.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного
Telegraph: Залужного воспринимали как шутника

Telegraph после отставки Залужного написала, что его воспринимали как шутника

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британская газета Telegraph после новостей об отставке главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного опубликовала статью, в которой назвала уже бывшего украинского главкома шутником.
В четверг вечером Владимир Зеленский заявил, что место Залужного на посту главкома ВСУ теперь занимает командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса Зеленского пока нет.
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31 января, 08:00
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"Те, кто знает генерала Валерия Залужного, иногда шутит, что военное руководство Украины состоит не из одного комика, а из двух. Как и Владимир Зеленский, главнокомандующий украинскими войсками известен как шутник. В доармейское время он даже мечтал стать профессиональным комиком", - пишет газета.
Издание предполагает, что Залужный мог стать "жертвой своего же успеха", так как он мог быть уволен из-за того, что его на Украине поддерживали больше, чем Зеленского.
Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что был важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".
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В миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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