Telegraph: Залужного воспринимали как шутника
Telegraph после отставки Залужного написала, что его воспринимали как шутника
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британская газета Telegraph после новостей об отставке главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного опубликовала статью, в которой назвала уже бывшего украинского главкома шутником.
В четверг вечером Владимир Зеленский заявил, что место Залужного на посту главкома ВСУ теперь занимает командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса Зеленского пока нет.
«
"Те, кто знает генерала Валерия Залужного, иногда шутит, что военное руководство Украины состоит не из одного комика, а из двух. Как и Владимир Зеленский, главнокомандующий украинскими войсками известен как шутник. В доармейское время он даже мечтал стать профессиональным комиком", - пишет газета.
Издание предполагает, что Залужный мог стать "жертвой своего же успеха", так как он мог быть уволен из-за того, что его на Украине поддерживали больше, чем Зеленского.
Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что был важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".