Рейтинг@Mail.ru
Во Франции железнодорожники объявили о забастовке - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 08.02.2024 (обновлено: 15:18 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/zabastovka-1926184242.html
Во Франции железнодорожники объявили о забастовке
Во Франции железнодорожники объявили о забастовке - РИА Новости, 08.02.2024
Во Франции железнодорожники объявили о забастовке
Сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) объявили о забастовке 16-18 февраля из-за низких зарплат и тяжёлых условий труда, сообщает... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:03
2024-02-08T15:18
в мире
франция
sncf
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926189159_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_6badb3d641c09a789a594dbdebc76d4e.jpg
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) объявили о забастовке 16-18 февраля из-за низких зарплат и тяжёлых условий труда, сообщает издание Midi Libre. Накануне состоялась очередная встреча профсоюзов SNCF и руководства компании. "Итог встречи не позволил отменить наше предупреждение о забастовке контролёров 16-18 февраля", - сообщило СМИ со ссылкой на заявление профсоюзов. Некоторые из них, как Sud-Rail, объявили о забастовке с 8 часов вечера 15 февраля до 8 утра 19 февраля - в период, когда во Франции начинаются зимние школьные каникулы, и SNCF сталкивается с максимальным пассажиропотоком. Профсоюзы недовольны тем, что, по их словам, власти Франции не соблюдают условия ранее заключенного соглашения о выходе из кризиса. Так, они указывали на то, что в поезде из соображений безопасности должны находиться минимум два контролёра. Они требовали повышения зарплат на 500 евро в месяц с учётом особенностей их работы - таких, как постоянная работа в выходные. Ранее руководство SNCF пообещало в марте провести круглый стол с профсоюзами, а также создать дополнительные 200 рабочих мест, чтобы общее число контролёров в 2024 году достигло 850 человек. В период новогодних праздников 2022 года из-за забастовок железнодорожников во Франции произошёл транспортный коллапс. Более 200 тысяч пассажиров столкнулись с отменами поездов в последний момент. После этого руководство SNCF пообещало принять меры по поддержке сотрудников.
https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html
https://ria.ru/20240207/bolgariya-1925939874.html
https://ria.ru/20240206/zabastovki-1925639113.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926189159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e576efa43671de51a6d21b4be034b5c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, sncf
В мире, Франция, SNCF
Во Франции железнодорожники объявили о забастовке

Французские железнодорожники объявили о забастовке в начале школьных каникул

© AFP 2024 / STEPHANE DE SAKUTINПоезда на вокзале Монпарнас в Париже во время забастовки сотрудников компании SNCF
Поезда на вокзале Монпарнас в Париже во время забастовки сотрудников компании SNCF - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AFP 2024 / STEPHANE DE SAKUTIN
Поезда на вокзале Монпарнас в Париже во время забастовки сотрудников компании SNCF
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) объявили о забастовке 16-18 февраля из-за низких зарплат и тяжёлых условий труда, сообщает издание Midi Libre.
Накануне состоялась очередная встреча профсоюзов SNCF и руководства компании.
«
"Итог встречи не позволил отменить наше предупреждение о забастовке контролёров 16-18 февраля", - сообщило СМИ со ссылкой на заявление профсоюзов.
Фермеры во время акции протеста возле здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Подсчитан объем производства мяса и зерна в странах, где протестуют фермеры
Вчера, 01:03
Некоторые из них, как Sud-Rail, объявили о забастовке с 8 часов вечера 15 февраля до 8 утра 19 февраля - в период, когда во Франции начинаются зимние школьные каникулы, и SNCF сталкивается с максимальным пассажиропотоком.
Профсоюзы недовольны тем, что, по их словам, власти Франции не соблюдают условия ранее заключенного соглашения о выходе из кризиса. Так, они указывали на то, что в поезде из соображений безопасности должны находиться минимум два контролёра. Они требовали повышения зарплат на 500 евро в месяц с учётом особенностей их работы - таких, как постоянная работа в выходные.
Акция протеста болгарских фермеров - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом
7 февраля, 14:49
Ранее руководство SNCF пообещало в марте провести круглый стол с профсоюзами, а также создать дополнительные 200 рабочих мест, чтобы общее число контролёров в 2024 году достигло 850 человек.
В период новогодних праздников 2022 года из-за забастовок железнодорожников во Франции произошёл транспортный коллапс. Более 200 тысяч пассажиров столкнулись с отменами поездов в последний момент. После этого руководство SNCF пообещало принять меры по поддержке сотрудников.
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров
6 февраля, 11:53
 
В миреФранцияSNCF
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала