https://ria.ru/20240208/zabastovka-1926184242.html

Во Франции железнодорожники объявили о забастовке

Во Франции железнодорожники объявили о забастовке - РИА Новости, 08.02.2024

Во Франции железнодорожники объявили о забастовке

Сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) объявили о забастовке 16-18 февраля из-за низких зарплат и тяжёлых условий труда, сообщает... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:03

2024-02-08T15:03

2024-02-08T15:18

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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) объявили о забастовке 16-18 февраля из-за низких зарплат и тяжёлых условий труда, сообщает издание Midi Libre. Накануне состоялась очередная встреча профсоюзов SNCF и руководства компании. "Итог встречи не позволил отменить наше предупреждение о забастовке контролёров 16-18 февраля", - сообщило СМИ со ссылкой на заявление профсоюзов. Некоторые из них, как Sud-Rail, объявили о забастовке с 8 часов вечера 15 февраля до 8 утра 19 февраля - в период, когда во Франции начинаются зимние школьные каникулы, и SNCF сталкивается с максимальным пассажиропотоком. Профсоюзы недовольны тем, что, по их словам, власти Франции не соблюдают условия ранее заключенного соглашения о выходе из кризиса. Так, они указывали на то, что в поезде из соображений безопасности должны находиться минимум два контролёра. Они требовали повышения зарплат на 500 евро в месяц с учётом особенностей их работы - таких, как постоянная работа в выходные. Ранее руководство SNCF пообещало в марте провести круглый стол с профсоюзами, а также создать дополнительные 200 рабочих мест, чтобы общее число контролёров в 2024 году достигло 850 человек. В период новогодних праздников 2022 года из-за забастовок железнодорожников во Франции произошёл транспортный коллапс. Более 200 тысяч пассажиров столкнулись с отменами поездов в последний момент. После этого руководство SNCF пообещало принять меры по поддержке сотрудников.

https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html

https://ria.ru/20240207/bolgariya-1925939874.html

https://ria.ru/20240206/zabastovki-1925639113.html

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в мире, франция, sncf