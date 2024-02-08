https://ria.ru/20240208/yaguar-1926221182.html

В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара Агнесса

В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара Агнесса - РИА Новости, 08.02.2024

В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара Агнесса

Самка ягуара Агнесса, которой было 24 года, умерла в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:01

2024-02-08T17:01

2024-02-08T17:01

россия

зеленогорск

красноярский край

софия (королева испании)

ленинградский зоопарк

екатеринбургский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926220628_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b90931469034a50e1171935c7193b8e0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Самка ягуара Агнесса, которой было 24 года, умерла в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение. "Не стало нашей Агнессы, самки ягуара. Она родилась в Екатеринбургском зоопарке 23 июня 1999 году, и в возрасте трех лет приехала в Ленинградский зоопарк. Агнесса прожила у нас 22 года, став частью зоопарковской истории", - сообщил зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что за это время у Агнессы были детеныши, которые сейчас живут в разных зоопарках России и мира. Летом 2022 года ее внук, черный ягуар Ричард, родившийся в Зеленогорске Красноярского края, приехал в Ленинградский зоопарк. "Последние годы Агнесса тяжело болела, весной прошлого года была проведена серьезная операция, которая позволила продлить ягуару жизнь. После операции Агнессе был обеспечен постоянный уход и ветеринарное наблюдение. В вольере была установлена видеокамера, благодаря чему мониторинг состояния животного проводился круглосуточно. Сотрудники отдела хищных млекопитающих и ветеринары уделяли ей повышенное внимание и нередко оставались ночевать в зоопарке, если состояние ягуара вызывало у них опасения", - отмечают в зоопарке. В дикой природе эти хищники в среднем живут около 15 лет. В зоопарках при хорошем уходе животные часто живут значительно дольше. Агнессе было 24 года. Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в 4 гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

россия

зеленогорск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, зеленогорск, красноярский край, софия (королева испании), ленинградский зоопарк, екатеринбургский зоопарк