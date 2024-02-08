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В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара Агнесса - РИА Новости, 08.02.2024
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17:01 08.02.2024
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В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара Агнесса
В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара Агнесса - РИА Новости, 08.02.2024
В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара Агнесса
Самка ягуара Агнесса, которой было 24 года, умерла в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Самка ягуара Агнесса, которой было 24 года, умерла в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение. "Не стало нашей Агнессы, самки ягуара. Она родилась в Екатеринбургском зоопарке 23 июня 1999 году, и в возрасте трех лет приехала в Ленинградский зоопарк. Агнесса прожила у нас 22 года, став частью зоопарковской истории", - сообщил зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что за это время у Агнессы были детеныши, которые сейчас живут в разных зоопарках России и мира. Летом 2022 года ее внук, черный ягуар Ричард, родившийся в Зеленогорске Красноярского края, приехал в Ленинградский зоопарк. "Последние годы Агнесса тяжело болела, весной прошлого года была проведена серьезная операция, которая позволила продлить ягуару жизнь. После операции Агнессе был обеспечен постоянный уход и ветеринарное наблюдение. В вольере была установлена видеокамера, благодаря чему мониторинг состояния животного проводился круглосуточно. Сотрудники отдела хищных млекопитающих и ветеринары уделяли ей повышенное внимание и нередко оставались ночевать в зоопарке, если состояние ягуара вызывало у них опасения", - отмечают в зоопарке. В дикой природе эти хищники в среднем живут около 15 лет. В зоопарках при хорошем уходе животные часто живут значительно дольше. Агнессе было 24 года. Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в 4 гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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россия, зеленогорск, красноярский край, софия (королева испании), ленинградский зоопарк, екатеринбургский зоопарк
Россия, Зеленогорск, Красноярский край, София (королева Испании), Ленинградский зоопарк, Екатеринбургский зоопарк
В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара Агнесса

В Ленинградском зоопарке в возрасте 24 лет умерла самка ягуара Агнесса

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЯгуар по кличке Агнесса в вольере Ленинградского зоопарка
Ягуар по кличке Агнесса в вольере Ленинградского зоопарка - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ягуар по кличке Агнесса в вольере Ленинградского зоопарка. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Самка ягуара Агнесса, которой было 24 года, умерла в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение.
«
"Не стало нашей Агнессы, самки ягуара. Она родилась в Екатеринбургском зоопарке 23 июня 1999 году, и в возрасте трех лет приехала в Ленинградский зоопарк. Агнесса прожила у нас 22 года, став частью зоопарковской истории", - сообщил зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что за это время у Агнессы были детеныши, которые сейчас живут в разных зоопарках России и мира. Летом 2022 года ее внук, черный ягуар Ричард, родившийся в Зеленогорске Красноярского края, приехал в Ленинградский зоопарк.
«
"Последние годы Агнесса тяжело болела, весной прошлого года была проведена серьезная операция, которая позволила продлить ягуару жизнь. После операции Агнессе был обеспечен постоянный уход и ветеринарное наблюдение. В вольере была установлена видеокамера, благодаря чему мониторинг состояния животного проводился круглосуточно. Сотрудники отдела хищных млекопитающих и ветеринары уделяли ей повышенное внимание и нередко оставались ночевать в зоопарке, если состояние ягуара вызывало у них опасения", - отмечают в зоопарке.
В дикой природе эти хищники в среднем живут около 15 лет. В зоопарках при хорошем уходе животные часто живут значительно дольше. Агнессе было 24 года.
Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в 4 гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда.
Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
 
РоссияЗеленогорскКрасноярский крайСофия (королева Испании)Ленинградский зоопаркЕкатеринбургский зоопарк
 
 
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