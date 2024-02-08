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В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло - РИА Новости, 08.02.2024
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11:26 08.02.2024 (обновлено: 11:30 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/vzryv-1926111086.html
В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло
В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло - РИА Новости, 08.02.2024
В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло
Чрезвычайных и нештатных ситуаций в Удмуртии не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло, заявили в региональном главке МЧС после... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:26
2024-02-08T11:30
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 8 фев - РИА Новости. Чрезвычайных и нештатных ситуаций в Удмуртии не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло, заявили в региональном главке МЧС после сообщений об огненном взрыве за Ижевском. Вечером в среду в местных соцсетях публиковали видео большого огненного взрыва за Ижевском. В Единой дежурной диспетчерской службе Ижевска РИА Новости сообщали, что взрыв - технологический процесс. "На территории Удмуртской Республики чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло", - сообщило ГУ МЧС России по региону.
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло

В МЧС Удмуртии после огненного взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УФА, 8 фев - РИА Новости. Чрезвычайных и нештатных ситуаций в Удмуртии не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло, заявили в региональном главке МЧС после сообщений об огненном взрыве за Ижевском.
Вечером в среду в местных соцсетях публиковали видео большого огненного взрыва за Ижевском.
В Единой дежурной диспетчерской службе Ижевска РИА Новости сообщали, что взрыв - технологический процесс.
«
"На территории Удмуртской Республики чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло", - сообщило ГУ МЧС России по региону.
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ПроисшествияИжевскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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