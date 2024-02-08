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В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло

В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло - РИА Новости, 08.02.2024

В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло

Чрезвычайных и нештатных ситуаций в Удмуртии не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло, заявили в региональном главке МЧС после... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:26

2024-02-08T11:26

2024-02-08T11:30

происшествия

ижевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 8 фев - РИА Новости. Чрезвычайных и нештатных ситуаций в Удмуртии не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло, заявили в региональном главке МЧС после сообщений об огненном взрыве за Ижевском. Вечером в среду в местных соцсетях публиковали видео большого огненного взрыва за Ижевском. В Единой дежурной диспетчерской службе Ижевска РИА Новости сообщали, что взрыв - технологический процесс. "На территории Удмуртской Республики чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло", - сообщило ГУ МЧС России по региону.

https://ria.ru/20240207/pozhar-1925987242.html

ижевск

россия

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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)