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В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло
В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло - РИА Новости, 08.02.2024
В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло
Чрезвычайных и нештатных ситуаций в Удмуртии не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло, заявили в региональном главке МЧС после... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:26
2024-02-08T11:26
2024-02-08T11:30
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 8 фев - РИА Новости. Чрезвычайных и нештатных ситуаций в Удмуртии не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло, заявили в региональном главке МЧС после сообщений об огненном взрыве за Ижевском. Вечером в среду в местных соцсетях публиковали видео большого огненного взрыва за Ижевском. В Единой дежурной диспетчерской службе Ижевска РИА Новости сообщали, что взрыв - технологический процесс. "На территории Удмуртской Республики чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло", - сообщило ГУ МЧС России по региону.
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС Удмуртии после взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло
В МЧС Удмуртии после огненного взрыва под Ижевском заявили, что ЧС не произошло