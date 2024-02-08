https://ria.ru/20240208/vymogatelstvo-1926226243.html
Прокурор запросил восемь лет Суханову по делу о вымогательстве у Чемезова
Прокурор запросил восемь лет Суханову по делу о вымогательстве у Чемезова - РИА Новости, 08.02.2024
Прокурор запросил восемь лет Суханову по делу о вымогательстве у Чемезова
Прокурор в прениях сторон запросил 8 лет лишения свободы для экс-директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова и 7,5 лет - для бывшего... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:22
2024-02-08T17:22
2024-02-08T17:40
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 8 лет лишения свободы для экс-директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова и 7,5 лет - для бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту Кузьмин) по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы. "Гособвинитель в прениях сторон просил назначить в качестве наказания Суханову 8 лет, Кузьмину - 7,5 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что для третьего фигуранта Тимура Бигаева прокурор тоже потребовал 7,5 лет лишения свободы. Всем - в колонии строгого режима. Хамовнический суд Москвы начал рассмотрение дела в июле, процесс проходит в закрытом режиме. По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удаление одного из постов. Фигуранты вину не признают. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили сами фигуранты. Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
https://ria.ru/20240130/vymogatelstvo-1924400685.html
https://ria.ru/20231204/mosgorsud-1913626236.html
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происшествия, москва, россия, сергей чемезов, ростех, ксения собчак
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Ксения Собчак
Прокурор запросил восемь лет Суханову по делу о вымогательстве у Чемезова
Прокурор запросил 8 и 7,5 года фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил 8 лет лишения свободы для экс-директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова и 7,5 лет - для бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту Кузьмин) по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.
«
"Гособвинитель в прениях сторон просил назначить в качестве наказания Суханову 8 лет, Кузьмину - 7,5 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.
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Она добавила, что для третьего фигуранта Тимура Бигаева прокурор тоже потребовал 7,5 лет лишения свободы. Всем - в колонии строгого режима.
Хамовнический суд Москвы начал рассмотрение дела в июле, процесс проходит в закрытом режиме. По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удаление одного из постов.
Фигуранты вину не признают. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили сами фигуранты.
Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России
. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
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