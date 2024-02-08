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Глава делегации от Госдумы отметил высокую явку на выборах в Азербайджане - РИА Новости, 08.02.2024
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11:28 08.02.2024 (обновлено: 11:40 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/vybory-1926111309.html
Глава делегации от Госдумы отметил высокую явку на выборах в Азербайджане
Глава делегации от Госдумы отметил высокую явку на выборах в Азербайджане - РИА Новости, 08.02.2024
Глава делегации от Госдумы отметил высокую явку на выборах в Азербайджане
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли открыто и с соблюдением национального законодательства, делегация отмечает очень высокую явку и большую... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:28
2024-02-08T11:40
политика
азербайджан
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли открыто и с соблюдением национального законодательства, делегация отмечает очень высокую явку и большую активность населения, рассказал РИА Новости по телефону из Баку глава думской делегации, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров."Выборы прошли системно, открыто, в рамках национального законодательства. Нами не были зафиксированы какие-либо нарушения, которые могли бы хоть как-то повлиять на результаты. Мы отмечаем очень высокую явку, очень активность высокую граждан Азербайджанской Республики. Итоговый результат говорит сам за себя, при достаточно высокой явке, очень высокая поддержка победившего кандидата", - сказал Туров.Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск. Голосование прошло 7 февраля. Во всех районах страны и в ее дипломатических представительствах в 8.00 по местному времени (7.00 мск) открылось 6537 избирательных участков, право отдать свой голос имели порядка 6 миллионов избирателей. Поскольку в сентябре 2023 года Азербайджан восстановил контроль над Карабахом, президентские выборы впервые прошли на всей территории страны. На выборах было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.ЦИК зарегистрировал семерых кандидатов на высшую государственную должность: помимо действующего президента Ильхама Алиева, выдвинутого от правящей партии "Ени Азербайджан", это самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается на 7 лет. Первые данные с выборов планируется обнародовать через два часа после закрытия избирательных участков. Предварительные итоги голосования ожидаются 8 февраля.
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политика, азербайджан, госдума рф
Политика, Азербайджан, Госдума РФ
Глава делегации от Госдумы отметил высокую явку на выборах в Азербайджане

Глава делегации от ГД Туров отметил высокую явку на выборах в Азербайджане

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМолодой человек на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Москве
Молодой человек на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Молодой человек на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли открыто и с соблюдением национального законодательства, делегация отмечает очень высокую явку и большую активность населения, рассказал РИА Новости по телефону из Баку глава думской делегации, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.
«
"Выборы прошли системно, открыто, в рамках национального законодательства. Нами не были зафиксированы какие-либо нарушения, которые могли бы хоть как-то повлиять на результаты. Мы отмечаем очень высокую явку, очень активность высокую граждан Азербайджанской Республики. Итоговый результат говорит сам за себя, при достаточно высокой явке, очень высокая поддержка победившего кандидата", - сказал Туров.
Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск. Голосование прошло 7 февраля. Во всех районах страны и в ее дипломатических представительствах в 8.00 по местному времени (7.00 мск) открылось 6537 избирательных участков, право отдать свой голос имели порядка 6 миллионов избирателей. Поскольку в сентябре 2023 года Азербайджан восстановил контроль над Карабахом, президентские выборы впервые прошли на всей территории страны. На выборах было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
ЦИК зарегистрировал семерых кандидатов на высшую государственную должность: помимо действующего президента Ильхама Алиева, выдвинутого от правящей партии "Ени Азербайджан", это самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается на 7 лет. Первые данные с выборов планируется обнародовать через два часа после закрытия избирательных участков. Предварительные итоги голосования ожидаются 8 февраля.
Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Процедура выборов президента Азербайджана
7 февраля, 03:02
 
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