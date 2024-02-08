https://ria.ru/20240208/vybory-1926052614.html
СМИ: жителям новых регионов России позволят проголосовать на выборах раньше
СМИ: жителям новых регионов России позволят проголосовать на выборах раньше - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: жителям новых регионов России позволят проголосовать на выборах раньше
Жители новых российских регионов смогут проголосовать на выборах президента России раньше, сообщает газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T01:29
2024-02-08T01:29
2024-02-08T01:29
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владимир путин
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Жители новых российских регионов смогут проголосовать на выборах президента России раньше, сообщает газета "Коммерсантъ"."Трехдневные выборы президента в четырех новых субъектах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях — будут предваряться досрочным голосованием, которое пройдет на всей их территории в связи с военным положением", — говорится в материале.По информации издания, жители четырех регионов, а также военные, строители и врачи смогут проголосовать примерно за неделю до первого дня выборов.По словам председателя Запорожского регионального избиркома Галины Катющенко, из-за труднодоступности территории в условиях специальной военной операции члены избирательных комиссий обеспечат гражданам голосование на дому.Как сообщил изданию источник, близкий к руководству области, избиратели смогут выбрать между досрочным голосованием дома и участием в выборах, когда участки откроются по всей России.Пресс-служба избиркома ДНР уточнила, что предварительно датой начала досрочного голосования является 10 марта, однако она может быть скорректирована, исходя из обстановки.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html
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СМИ: жителям новых регионов России позволят проголосовать на выборах раньше
"Ъ": жители новых регионов РФ смогут проголосовать на выборах президента раньше