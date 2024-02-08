https://ria.ru/20240208/vybory-1926052614.html

СМИ: жителям новых регионов России позволят проголосовать на выборах раньше

СМИ: жителям новых регионов России позволят проголосовать на выборах раньше - РИА Новости, 08.02.2024

СМИ: жителям новых регионов России позволят проголосовать на выборах раньше

Жители новых российских регионов смогут проголосовать на выборах президента России раньше, сообщает газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T01:29

2024-02-08T01:29

2024-02-08T01:29

политика

россия

москва

владимир путин

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924735741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_521d4a99c0f9923d51cef5c74a87e40b.jpg

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Жители новых российских регионов смогут проголосовать на выборах президента России раньше, сообщает газета "Коммерсантъ"."Трехдневные выборы президента в четырех новых субъектах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях — будут предваряться досрочным голосованием, которое пройдет на всей их территории в связи с военным положением", — говорится в материале.По информации издания, жители четырех регионов, а также военные, строители и врачи смогут проголосовать примерно за неделю до первого дня выборов.По словам председателя Запорожского регионального избиркома Галины Катющенко, из-за труднодоступности территории в условиях специальной военной операции члены избирательных комиссий обеспечат гражданам голосование на дому.Как сообщил изданию источник, близкий к руководству области, избиратели смогут выбрать между досрочным голосованием дома и участием в выборах, когда участки откроются по всей России.Пресс-служба избиркома ДНР уточнила, что предварительно датой начала досрочного голосования является 10 марта, однако она может быть скорректирована, исходя из обстановки.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240208/registratsiya-1926050226.html

россия

москва

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, москва, владимир путин, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов