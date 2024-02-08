https://ria.ru/20240208/vstrecha-1926180018.html
Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков
Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.02.2024
Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков
Пока преждевременно говорить о каких-либо планах визитов или встреч президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, но прикидки по предстоящим... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:53
2024-02-08T14:53
2024-02-08T14:53
политика
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о каких-либо планах визитов или встреч президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, но прикидки по предстоящим контактам уже есть, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги телефонного разговора двух политиков. "Сейчас говорить о каких-то конкретных планах визитов или встреч было бы преждевременно. Но упомяну, что прикидки по предстоящим контактам уже имеются", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240208/putin-1926170644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков
Ушаков: говорить о встрече Путина и Си Цзиньпина пока рано, но прикидки есть