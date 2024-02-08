https://ria.ru/20240208/vstrecha-1926180018.html

Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков

Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.02.2024

Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков

Пока преждевременно говорить о каких-либо планах визитов или встреч президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, но прикидки по предстоящим... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:53

2024-02-08T14:53

2024-02-08T14:53

политика

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о каких-либо планах визитов или встреч президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, но прикидки по предстоящим контактам уже есть, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги телефонного разговора двух политиков. "Сейчас говорить о каких-то конкретных планах визитов или встреч было бы преждевременно. Но упомяну, что прикидки по предстоящим контактам уже имеются", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240208/putin-1926170644.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин