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Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.02.2024
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14:53 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/vstrecha-1926180018.html
Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков
Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.02.2024
Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков
Пока преждевременно говорить о каких-либо планах визитов или встреч президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, но прикидки по предстоящим... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:53
2024-02-08T14:53
политика
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о каких-либо планах визитов или встреч президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, но прикидки по предстоящим контактам уже есть, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги телефонного разговора двух политиков. "Сейчас говорить о каких-то конкретных планах визитов или встреч было бы преждевременно. Но упомяну, что прикидки по предстоящим контактам уже имеются", - сказал Ушаков.
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политика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков

Ушаков: говорить о встрече Путина и Си Цзиньпина пока рано, но прикидки есть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о каких-либо планах визитов или встреч президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, но прикидки по предстоящим контактам уже есть, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги телефонного разговора двух политиков.
"Сейчас говорить о каких-то конкретных планах визитов или встреч было бы преждевременно. Но упомяну, что прикидки по предстоящим контактам уже имеются", - сказал Ушаков.
Флаги России и КНР - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток
Вчера, 14:24
 
ПолитикаРоссияКитайЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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