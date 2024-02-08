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Эксперт назвал альтернативы недорогим винам из Италии и Испании - РИА Новости, 08.02.2024
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01:16 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/vino-1926051890.html
Эксперт назвал альтернативы недорогим винам из Италии и Испании
Эксперт назвал альтернативы недорогим винам из Италии и Испании - РИА Новости, 08.02.2024
Эксперт назвал альтернативы недорогим винам из Италии и Испании
Недорогих вин из Италии и Испании почти не осталось в России, однако замену им представляют варианты из ЮАР, Чили и Аргентины, также растет доля как... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T01:16
2024-02-08T01:16
италия
испания
экономика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Недорогих вин из Италии и Испании почти не осталось в России, однако замену им представляют варианты из ЮАР, Чили и Аргентины, также растет доля как отечественных, так и грузинских вин, рассказал РИА Новости исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. В конце июля прошлого года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Мера начала действовать с 1 августа. Позже данная мера была продлена на весь 2024 год. По словам Липилина, в целом по рынку в январе текущего года продолжился тренд четвертого квартала 2023 года, когда стало заметно влияние повышения пошлин на вина из недружественных стран. "Недорогого вина из Италии, Франции, Испании практически не осталось на полке, так как повышенные пошлины уравняли его по цене со средним сегментом и привозить его больше не выгодно: потребитель, не готовый покупать вино дороже, переходит на другие страны или напитки, а те, кто готовы покупать дороже, предпочтут вино из среднего сегмента. Место этих стран на полках занимают вина из ЮАР, Чили, Аргентины, а также продолжает расти доля грузинских и российских вин", - подчеркнул он. Эксперт отметил, что, например, Fort увеличил в своем портфеле долю вин из стран Нового Света по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и будет развивать портфель в этом направлении. "При этом мы продолжаем привозить вина из Италии, Франции и Испании, попавшие под повышение пошлин. Мы работаем в среднем и высоком сегменте, постепенно сокращаем свое присутствие в сетях в пользу винотек и HoReCа (гостинично-ресторанный бизнес - ред.), наш портфель состоит из более дорогих вин, а на них пошлины оказали не такое существенное влияние, как на низкий ценовой сегмент", - резюмировал Липилин. В октябре представители виноторговой компании заявили агентству о том, что недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, однако замену ему составят бренды из Чили, Аргентины и ЮАР.
https://ria.ru/20240112/vino-1920845680.html
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италия, испания, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
Италия, Испания, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
Эксперт назвал альтернативы недорогим винам из Италии и Испании

Эксперт Липилин: в России почти не осталось недорогих вин из Италии и Испании

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДегустация красного вина
Дегустация красного вина - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Недорогих вин из Италии и Испании почти не осталось в России, однако замену им представляют варианты из ЮАР, Чили и Аргентины, также растет доля как отечественных, так и грузинских вин, рассказал РИА Новости исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.
В конце июля прошлого года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Мера начала действовать с 1 августа. Позже данная мера была продлена на весь 2024 год.
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По словам Липилина, в целом по рынку в январе текущего года продолжился тренд четвертого квартала 2023 года, когда стало заметно влияние повышения пошлин на вина из недружественных стран.
"Недорогого вина из Италии, Франции, Испании практически не осталось на полке, так как повышенные пошлины уравняли его по цене со средним сегментом и привозить его больше не выгодно: потребитель, не готовый покупать вино дороже, переходит на другие страны или напитки, а те, кто готовы покупать дороже, предпочтут вино из среднего сегмента. Место этих стран на полках занимают вина из ЮАР, Чили, Аргентины, а также продолжает расти доля грузинских и российских вин", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что, например, Fort увеличил в своем портфеле долю вин из стран Нового Света по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и будет развивать портфель в этом направлении. "При этом мы продолжаем привозить вина из Италии, Франции и Испании, попавшие под повышение пошлин. Мы работаем в среднем и высоком сегменте, постепенно сокращаем свое присутствие в сетях в пользу винотек и HoReCа (гостинично-ресторанный бизнес - ред.), наш портфель состоит из более дорогих вин, а на них пошлины оказали не такое существенное влияние, как на низкий ценовой сегмент", - резюмировал Липилин.
В октябре представители виноторговой компании заявили агентству о том, что недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, однако замену ему составят бренды из Чили, Аргентины и ЮАР.
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