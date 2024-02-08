https://ria.ru/20240208/vengriya-1926126253.html

Глава МИД Венгрии нашел виновных в европейском кризисе

Глава МИД Венгрии нашел виновных в европейском кризисе - РИА Новости, 08.02.2024

Глава МИД Венгрии нашел виновных в европейском кризисе

Европа находится в кризисе, поскольку в ней царит либеральная идеология, которая пытается создать абсолютную гегемонию мнений и делает невозможными рациональные РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:15

2024-02-08T12:15

2024-02-08T12:15

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БУДАПЕШТ, 8 фев - РИА Новости. Европа находится в кризисе, поскольку в ней царит либеральная идеология, которая пытается создать абсолютную гегемонию мнений и делает невозможными рациональные дискуссии в любой сфере, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава венгерского МИД отметил, что европейская стратегия "потерпела неудачу" в урегулировании экономических трудностей, проблемы нелегальной миграции и конфликта на Украине. "К сожалению, Европа не была способна справиться с этими тремя основными вызовами. Суть в том, что либеральный мейнстрим пытается создать абсолютную гегемонию мнений. Либеральный мейнстрим говорит, что является единственной прогрессивной демократической идеологией, и если ты не готов объединиться с ними и отстаивать либеральные ценности и подходы, то ты против демократии, диктатор, автократ", - сказал Сийярто, выступая в Клубе молодых республиканцев в Нью-Йорке. Выступление транслировалось в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Глава венгерского МИД назвал либеральный мейнстрим "наименее толерантной идеологией", которая царит в Европе в последние десятилетия, поскольку там "не терпят альтернативных мнений, не готовы принять нелиберальные позиции, их не считают европейскими". По его словам, либеральный мейнстрим делает абсолютно невозможным проведение в любой области рациональных дискуссий, основанных на глубоком уважении. Сийярто отметил, что половина венгерских СМИ поддерживает правительство, а половина "ненавидит его". "Согласно нынешнему европейскому мнению, такое разнообразие можно считать диктатурой СМИ, поскольку либеральный мейнстрим не располагает 99,9% средств массовой информации, что сегодня ожидается в Европе", - сказал он. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Орбан также заявлял, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако он не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

https://ria.ru/20240208/evropa-1925938228.html

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в мире, европа, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, facebook, украина