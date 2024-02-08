https://ria.ru/20240208/ushakov-1926182865.html

Ушаков рассказал о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина

Ушаков рассказал о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.02.2024

Ушаков рассказал о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина

Телефонный разговор Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошел в теплой и дружеской атмосфере, сообщил журналистам помощник президента России Юрий... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:00

2024-02-08T15:00

2024-02-08T15:30

политика

россия

китай

юрий ушаков

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошел в теплой и дружеской атмосфере, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Только что завершился очередной телефонный разговор нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином. Он <...> длился ровно один час", - сказал он.Ушаков отметил, что стратегическое партнерство России и Китая благодаря личным контактам их лидеров становится более содержательным и разносторонним. Он добавил, что говорить о личной встрече глав государств пока преждевременно, однако планы по ней уже имеются.В пресс-релизе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что лидеры двух стран поддержали дальнейшее продвижение сотрудничества по всем направлениям, включая энергетику, финансы, инфраструктуру и транспорт, промышленность и сельское хозяйство, гуманитарные и спортивные обмены.Кроме того, Путин и Си Цзиньпин назвали российско-китайские отношения важным стабилизирующим фактором в мировых делах и условились продолжать личные контакты.Президент России и председатель КНР активно сотрудничают в разных отраслях. Поздравляя Путина с Новым 2024 годом, Си Цзиньпин отметил, что политическое взаимодоверие двух стран углубилось под их совместным руководством. В ноябре 2023 года российский лидер назвал отношения Москвы и Пекина стратегическими.

https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин