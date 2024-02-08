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Ушаков рассказал о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.02.2024
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15:00 08.02.2024 (обновлено: 15:30 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/ushakov-1926182865.html
Ушаков рассказал о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина
Ушаков рассказал о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.02.2024
Ушаков рассказал о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина
Телефонный разговор Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошел в теплой и дружеской атмосфере, сообщил журналистам помощник президента России Юрий... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:00
2024-02-08T15:30
политика
россия
китай
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошел в теплой и дружеской атмосфере, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Только что завершился очередной телефонный разговор нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином. Он &lt;...&gt; длился ровно один час", - сказал он.Ушаков отметил, что стратегическое партнерство России и Китая благодаря личным контактам их лидеров становится более содержательным и разносторонним. Он добавил, что говорить о личной встрече глав государств пока преждевременно, однако планы по ней уже имеются.В пресс-релизе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что лидеры двух стран поддержали дальнейшее продвижение сотрудничества по всем направлениям, включая энергетику, финансы, инфраструктуру и транспорт, промышленность и сельское хозяйство, гуманитарные и спортивные обмены.Кроме того, Путин и Си Цзиньпин назвали российско-китайские отношения важным стабилизирующим фактором в мировых делах и условились продолжать личные контакты.Президент России и председатель КНР активно сотрудничают в разных отраслях. Поздравляя Путина с Новым 2024 годом, Си Цзиньпин отметил, что политическое взаимодоверие двух стран углубилось под их совместным руководством. В ноябре 2023 года российский лидер назвал отношения Москвы и Пекина стратегическими.
https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html
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политика, россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин
Политика, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Ушаков рассказал о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина прошел в теплой атмосфере

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошел в теплой и дружеской атмосфере, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Только что завершился очередной телефонный разговор нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином. Он <...> длился ровно один час", - сказал он.
Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

Оркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Военнослужащие роты почетного караула на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 8

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8
Ушаков отметил, что стратегическое партнерство России и Китая благодаря личным контактам их лидеров становится более содержательным и разносторонним. Он добавил, что говорить о личной встрече глав государств пока преждевременно, однако планы по ней уже имеются.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что лидеры двух стран поддержали дальнейшее продвижение сотрудничества по всем направлениям, включая энергетику, финансы, инфраструктуру и транспорт, промышленность и сельское хозяйство, гуманитарные и спортивные обмены.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин назвали российско-китайские отношения важным стабилизирующим фактором в мировых делах и условились продолжать личные контакты.
Президент России и председатель КНР активно сотрудничают в разных отраслях. Поздравляя Путина с Новым 2024 годом, Си Цзиньпин отметил, что политическое взаимодоверие двух стран углубилось под их совместным руководством. В ноябре 2023 года российский лидер назвал отношения Москвы и Пекина стратегическими.
Логотип форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Европа — за бортом: в Пекине строят инфраструктуру нового мира
17 октября 2023, 08:00
 
ПолитикаРоссияКитайЮрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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