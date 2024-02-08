https://ria.ru/20240208/ushakov-1926182178.html
Российско-китайское партнерство стало более содержательным, заявил Ушаков
Российско-китайское партнерство стало более содержательным, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.02.2024
Российско-китайское партнерство стало более содержательным, заявил Ушаков
Российско-китайское стратегическое партнерство становится более содержательным и разносторонним, значительную роль в этом играют личные контакты президента РФ... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:58
2024-02-08T14:58
2024-02-08T14:58
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российско-китайское стратегическое партнерство становится более содержательным и разносторонним, значительную роль в этом играют личные контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам. Во время телефонного разговора в четверг Путина и Си было отмечено, что в 2024 году празднуется 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, сообщил Ушаков. "Отмечено, что на нынешнем, новом этапе российско-китайское стратегическое партнерство, несомненно, становится более содержательным и разносторонним. Значительную роль в развитии двустороннего сотрудничества играют личные отношения и регулярные контакты между главами государства", - сказал помощник президента РФ.
https://ria.ru/20240208/kitay-1926163296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Российско-китайское партнерство стало более содержательным, заявил Ушаков
Ушаков: российско-китайское партнерство стало содержательнее и разностороннее