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Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам - РИА Новости, 08.02.2024
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14:57 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ushakov-1926181904.html
Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам
Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам - РИА Новости, 08.02.2024
Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам
Россия и Китай соблюдают близкие подходы по ключевым внешнеполитическим проблемам, подтвержден курс на формирование нового миропорядка, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:57
2024-02-08T14:57
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия и Китай соблюдают близкие подходы по ключевым внешнеполитическим проблемам, подтвержден курс на формирование нового миропорядка, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что существенную часть разговора главы государств уделили обмену мнениями и сверки позиций по актуальным международным и региональным проблемам. "Тесная координация России и Китая на мировой арене является, несомненно, стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение. Наши страны занимают близкие или совпадающие подходы, позиции по ключевым внешнеполитическим проблемам и лидеры подтвердили общий для наших стран курс для формирования справедливого, многополярного миропорядка, основанного на международном праве", - сказал Ушаков.
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россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам

Ушаков: Россия и Китай соблюдают близкие подходы по внешнеполитическим проблемам

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия и Китай соблюдают близкие подходы по ключевым внешнеполитическим проблемам, подтвержден курс на формирование нового миропорядка, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Он отметил, что существенную часть разговора главы государств уделили обмену мнениями и сверки позиций по актуальным международным и региональным проблемам.
"Тесная координация России и Китая на мировой арене является, несомненно, стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение. Наши страны занимают близкие или совпадающие подходы, позиции по ключевым внешнеполитическим проблемам и лидеры подтвердили общий для наших стран курс для формирования справедливого, многополярного миропорядка, основанного на международном праве", - сказал Ушаков.
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