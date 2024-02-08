https://ria.ru/20240208/ushakov-1926181904.html
Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам
Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам - РИА Новости, 08.02.2024
Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам
Россия и Китай соблюдают близкие подходы по ключевым внешнеполитическим проблемам, подтвержден курс на формирование нового миропорядка, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:57
2024-02-08T14:57
2024-02-08T14:57
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902077300_0:3:3050:1719_1920x0_80_0_0_6e204f19e7906cad2edc28e2405a361f.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия и Китай соблюдают близкие подходы по ключевым внешнеполитическим проблемам, подтвержден курс на формирование нового миропорядка, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что существенную часть разговора главы государств уделили обмену мнениями и сверки позиций по актуальным международным и региональным проблемам. "Тесная координация России и Китая на мировой арене является, несомненно, стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение. Наши страны занимают близкие или совпадающие подходы, позиции по ключевым внешнеполитическим проблемам и лидеры подтвердили общий для наших стран курс для формирования справедливого, многополярного миропорядка, основанного на международном праве", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240208/vstrecha-1926180018.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902077300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4523c4d029f129a3b00f747dbe3c8c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам
Ушаков: Россия и Китай соблюдают близкие подходы по внешнеполитическим проблемам
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия и Китай соблюдают близкие подходы по ключевым внешнеполитическим проблемам, подтвержден курс на формирование нового миропорядка, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Он отметил, что существенную часть разговора главы государств уделили обмену мнениями и сверки позиций по актуальным международным и региональным проблемам.
"Тесная координация России и Китая на мировой арене является, несомненно, стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение. Наши страны занимают близкие или совпадающие подходы, позиции по ключевым внешнеполитическим проблемам и лидеры подтвердили общий для наших стран курс для формирования справедливого, многополярного миропорядка, основанного на международном праве", - сказал Ушаков.
Говорить о планах встреч Путина и Си Цзиньпина пока рано, заявил Ушаков