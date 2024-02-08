https://ria.ru/20240208/ushakov-1926181904.html

Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам

Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам - РИА Новости, 08.02.2024

Ушаков рассказал о подходах России и Китая по внешнеполитическим проблемам

Россия и Китай соблюдают близкие подходы по ключевым внешнеполитическим проблемам, подтвержден курс на формирование нового миропорядка, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:57

2024-02-08T14:57

2024-02-08T14:57

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902077300_0:3:3050:1719_1920x0_80_0_0_6e204f19e7906cad2edc28e2405a361f.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия и Китай соблюдают близкие подходы по ключевым внешнеполитическим проблемам, подтвержден курс на формирование нового миропорядка, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что существенную часть разговора главы государств уделили обмену мнениями и сверки позиций по актуальным международным и региональным проблемам. "Тесная координация России и Китая на мировой арене является, несомненно, стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение. Наши страны занимают близкие или совпадающие подходы, позиции по ключевым внешнеполитическим проблемам и лидеры подтвердили общий для наших стран курс для формирования справедливого, многополярного миропорядка, основанного на международном праве", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240208/vstrecha-1926180018.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире