https://ria.ru/20240208/unichtozhili-1926157428.html
ВС России уничтожили боевую машину РЗСО HIMARS на Херсонском направлении
ВС России уничтожили боевую машину РЗСО HIMARS на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.02.2024
ВС России уничтожили боевую машину РЗСО HIMARS на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 25 военнослужащих, боевую машину РСЗО HIMARS производства США, а также... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:47
2024-02-08T13:47
2024-02-08T14:09
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 25 военнослужащих, боевую машину РСЗО HIMARS производства США, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токарева и Золотая балка Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , США
ВС России уничтожили боевую машину РЗСО HIMARS на Херсонском направлении
МО: ВС РФ уничтожили боевую машину РЗСО HIMARS на Херсонском направлении