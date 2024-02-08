https://ria.ru/20240208/unichtozhili-1926157428.html

ВС России уничтожили боевую машину РЗСО HIMARS на Херсонском направлении

ВС России уничтожили боевую машину РЗСО HIMARS на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.02.2024

ВС России уничтожили боевую машину РЗСО HIMARS на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 25 военнослужащих, боевую машину РСЗО HIMARS производства США, а также... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:47

2024-02-08T13:47

2024-02-08T14:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

херсонская область

сша

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 25 военнослужащих, боевую машину РСЗО HIMARS производства США, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токарева и Золотая балка Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240208/donetskoe-1926156048.html

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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , сша