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Офис Зеленского сообщил о переговорах с Данией по гарантиям безопасности - РИА Новости, 08.02.2024
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https://ria.ru/20240208/ukraina-1926178580.html
Офис Зеленского сообщил о переговорах с Данией по гарантиям безопасности
Офис Зеленского сообщил о переговорах с Данией по гарантиям безопасности - РИА Новости, 08.02.2024
Офис Зеленского сообщил о переговорах с Данией по гарантиям безопасности
Украина и Дания начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, сообщили в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:46
2024-02-08T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дания
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украина и Дания начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, сообщили в офисе Владимира Зеленского. "Украинская сторона начала детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних обязательств по безопасности… Переговоры начались в рамках реализации совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Дания вместе со странами Северной Европы присоединилась одной из первых", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. По его информации, стороны обсудили основные элементы будущих двусторонних обязательств по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров. В январе Великобритания подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. О намерении подписать подобное соглашение с Украиной заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон. На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных. В конце августа, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.
https://ria.ru/20240203/dogovor-1925260927.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
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в мире, украина, дания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дания, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского сообщил о переговорах с Данией по гарантиям безопасности

Офис Зеленского: Украина и Дания ведут переговоры по гарантиям безопасности

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украина и Дания начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, сообщили в офисе Владимира Зеленского.
"Украинская сторона начала детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних обязательств по безопасности… Переговоры начались в рамках реализации совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Дания вместе со странами Северной Европы присоединилась одной из первых", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. По его информации, стороны обсудили основные элементы будущих двусторонних обязательств по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.
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В январе Великобритания подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. О намерении подписать подобное соглашение с Украиной заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных.
В конце августа, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.
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