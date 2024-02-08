https://ria.ru/20240208/ukraina-1926095468.html

На объекте в Винницкой области вспыхнул пожар, заявил глава ОВА

На объекте в Винницкой области вспыхнул пожар, заявил глава ОВА - РИА Новости, 08.02.2024

На объекте в Винницкой области вспыхнул пожар, заявил глава ОВА

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале заявил, что на инфраструктурном объекте в этом регионе Украины возник... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:46

2024-02-08T10:46

2024-02-08T10:46

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале заявил, что на инфраструктурном объекте в этом регионе Украины возник пожар. Ранее в ночь на четверг в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о мощных взрывах в Одессе. "Этой ночью в Винницкой области обломками сбитых БПЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении Борзова. По словам чиновника, работы по ликвидации последствий еще ведутся, огонь удалось локализовать. Пострадавших нет, заявил Борзов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/pozhar-1925876248.html

https://ria.ru/20240208/odessa-1926053383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, винницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины