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В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины - РИА Новости, 08.02.2024
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23:40 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html
В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины
В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины - РИА Новости, 08.02.2024
В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины
Пятеро граждан Украины задержаны за незаконное пересечение границы с Молдавией, мужчины спасались от мобилизации, заплатив своим посредникам каждый от трех до... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T23:40
2024-02-08T23:40
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КИШИНЕВ, 8 фев – РИА Новости. Пятеро граждан Украины задержаны за незаконное пересечение границы с Молдавией, мужчины спасались от мобилизации, заплатив своим посредникам каждый от трех до семи тысяч долларов, сообщили в молдавской пограничной полиции. "Иностранцы были обнаружены патрулем Пограничной полиции вскоре после того, как им удалось тайно пересечь молдавско-украинскую государственную границу... В ходе разбирательства выяснилось, что иностранцы незаконно пересекли государственную границу при помощи посредников, которым они якобы заплатили суммы от 3 до 7 тысяч долларов каждый. Причиной совершения противозаконных действий назвали отказ вступить в армию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции. Уточняется, что в процессе документирования дела украинцы обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии. Сотрудники пограничной полиции продолжат расследование для того, что установить лиц, ответственных за организацию нелегальной миграции граждан Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, молдавия, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский
В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины

В Молдавии задержали 5 уклонистов с Украины за незаконное пересечение границы

© AP Photo / Hanna ArhirovaГраница Украины
Граница Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Граница Украины. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 фев – РИА Новости. Пятеро граждан Украины задержаны за незаконное пересечение границы с Молдавией, мужчины спасались от мобилизации, заплатив своим посредникам каждый от трех до семи тысяч долларов, сообщили в молдавской пограничной полиции.
«
"Иностранцы были обнаружены патрулем Пограничной полиции вскоре после того, как им удалось тайно пересечь молдавско-украинскую государственную границу... В ходе разбирательства выяснилось, что иностранцы незаконно пересекли государственную границу при помощи посредников, которым они якобы заплатили суммы от 3 до 7 тысяч долларов каждый. Причиной совершения противозаконных действий назвали отказ вступить в армию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
Уточняется, что в процессе документирования дела украинцы обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии. Сотрудники пограничной полиции продолжат расследование для того, что установить лиц, ответственных за организацию нелегальной миграции граждан Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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