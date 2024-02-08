https://ria.ru/20240208/uklonisty-1926282741.html

В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины

В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины - РИА Новости, 08.02.2024

В Молдавии задержали пятерых уклонистов с Украины

Пятеро граждан Украины задержаны за незаконное пересечение границы с Молдавией, мужчины спасались от мобилизации, заплатив своим посредникам каждый от трех до... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T23:40

2024-02-08T23:40

2024-02-08T23:40

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владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 8 фев – РИА Новости. Пятеро граждан Украины задержаны за незаконное пересечение границы с Молдавией, мужчины спасались от мобилизации, заплатив своим посредникам каждый от трех до семи тысяч долларов, сообщили в молдавской пограничной полиции. "Иностранцы были обнаружены патрулем Пограничной полиции вскоре после того, как им удалось тайно пересечь молдавско-украинскую государственную границу... В ходе разбирательства выяснилось, что иностранцы незаконно пересекли государственную границу при помощи посредников, которым они якобы заплатили суммы от 3 до 7 тысяч долларов каждый. Причиной совершения противозаконных действий назвали отказ вступить в армию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции. Уточняется, что в процессе документирования дела украинцы обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии. Сотрудники пограничной полиции продолжат расследование для того, что установить лиц, ответственных за организацию нелегальной миграции граждан Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924922797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, молдавия, владимир зеленский