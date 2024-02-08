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Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения

Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения - РИА Новости, 08.02.2024

Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения

Антитеррористические учения пройдут на озере Рица 10 февраля, в них примут участие представители силовых ведомств Абхазии, России и Южной Осетии, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:33

2024-02-08T15:33

2024-02-08T15:33

абхазия

россия

южная осетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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СУХУМ, 8 фев - РИА Новости. Антитеррористические учения пройдут на озере Рица 10 февраля, в них примут участие представители силовых ведомств Абхазии, России и Южной Осетии, сообщил РИА Новости глава абхазского МВД Роберт Киут. "Антитеррористические учения пройдут на Рице. В них примут участие подразделения МВД, СГБ, МЧС (Абхазии), Росгвардии, сотрудники МВД России и Южной Осетии. Будут задействованы тяжелая техника и катера, будут работать водолазы", - сказал Киут. По его словам, на учениях, которые продлятся один день, планируется отработать действия в случае прорыва террористической группы. В ходе операции силовики и спасатели будут работать на воде и под водой, спасая экипаж затопленной машины.

https://ria.ru/20230908/shos-1894948275.html

абхазия

россия

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, россия, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность