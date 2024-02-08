https://ria.ru/20240208/ucheniya-1926193412.html
Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения
Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения - РИА Новости, 08.02.2024
Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения
Антитеррористические учения пройдут на озере Рица 10 февраля, в них примут участие представители силовых ведомств Абхазии, России и Южной Осетии, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:33
2024-02-08T15:33
2024-02-08T15:33
абхазия
россия
южная осетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835787688_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_b609b820352f79950deb4a63de331bff.jpg
СУХУМ, 8 фев - РИА Новости. Антитеррористические учения пройдут на озере Рица 10 февраля, в них примут участие представители силовых ведомств Абхазии, России и Южной Осетии, сообщил РИА Новости глава абхазского МВД Роберт Киут. "Антитеррористические учения пройдут на Рице. В них примут участие подразделения МВД, СГБ, МЧС (Абхазии), Росгвардии, сотрудники МВД России и Южной Осетии. Будут задействованы тяжелая техника и катера, будут работать водолазы", - сказал Киут. По его словам, на учениях, которые продлятся один день, планируется отработать действия в случае прорыва террористической группы. В ходе операции силовики и спасатели будут работать на воде и под водой, спасая экипаж затопленной машины.
https://ria.ru/20230908/shos-1894948275.html
абхазия
россия
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835787688_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_283279e91f4ceb9b376dbf39127a2dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Абхазия, Россия, Южная Осетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения
На озере Рица пройдут антитеррористические учения Абхазии, России и Южной Осетии