Рейтинг@Mail.ru
Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ucheniya-1926193412.html
Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения
Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения - РИА Новости, 08.02.2024
Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения
Антитеррористические учения пройдут на озере Рица 10 февраля, в них примут участие представители силовых ведомств Абхазии, России и Южной Осетии, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:33
2024-02-08T15:33
абхазия
россия
южная осетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835787688_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_b609b820352f79950deb4a63de331bff.jpg
СУХУМ, 8 фев - РИА Новости. Антитеррористические учения пройдут на озере Рица 10 февраля, в них примут участие представители силовых ведомств Абхазии, России и Южной Осетии, сообщил РИА Новости глава абхазского МВД Роберт Киут. "Антитеррористические учения пройдут на Рице. В них примут участие подразделения МВД, СГБ, МЧС (Абхазии), Росгвардии, сотрудники МВД России и Южной Осетии. Будут задействованы тяжелая техника и катера, будут работать водолазы", - сказал Киут. По его словам, на учениях, которые продлятся один день, планируется отработать действия в случае прорыва террористической группы. В ходе операции силовики и спасатели будут работать на воде и под водой, спасая экипаж затопленной машины.
https://ria.ru/20230908/shos-1894948275.html
абхазия
россия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835787688_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_283279e91f4ceb9b376dbf39127a2dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Абхазия, Россия, Южная Осетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Абхазия, Россия и Южная Осетия проведут антитеррористические учения

На озере Рица пройдут антитеррористические учения Абхазии, России и Южной Осетии

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкОзеро Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии
Озеро Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Озеро Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 8 фев - РИА Новости. Антитеррористические учения пройдут на озере Рица 10 февраля, в них примут участие представители силовых ведомств Абхазии, России и Южной Осетии, сообщил РИА Новости глава абхазского МВД Роберт Киут.
"Антитеррористические учения пройдут на Рице. В них примут участие подразделения МВД, СГБ, МЧС (Абхазии), Росгвардии, сотрудники МВД России и Южной Осетии. Будут задействованы тяжелая техника и катера, будут работать водолазы", - сказал Киут.
По его словам, на учениях, которые продлятся один день, планируется отработать действия в случае прорыва террористической группы. В ходе операции силовики и спасатели будут работать на воде и под водой, спасая экипаж затопленной машины.
Государственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в 2024 году
8 сентября 2023, 12:36
 
АбхазияРоссияЮжная ОсетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала