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Все учебники должны проходить экспертизу РАН, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2024
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21:42 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/uchebniki-1926271862.html
Все учебники должны проходить экспертизу РАН, заявил Путин
Все учебники должны проходить экспертизу РАН, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2024
Все учебники должны проходить экспертизу РАН, заявил Путин
Учебники для российских вузов и школ должны проходить обязательную академическую экспертизу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:42
2024-02-08T21:42
общество
россия
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Учебники для российских вузов и школ должны проходить обязательную академическую экспертизу, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на торжественном вечере в Кремле, посвященном 300-летию РАН, президент отметил, что научные и технологические программы по таким ключевым направлениям, как космос, микроэлектроника, квантовые и биотехнологии, генетика, должны осуществляться при ведущей роли академии наук. "Добавлю также, что обязательную академическую экспертизу должны проходить учебники для вузов и школ", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин, российская академия наук
Общество, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Все учебники должны проходить экспертизу РАН, заявил Путин

Путин: учебники для вузов и школ должны проходить обязательную экспертизу РАН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Учебники для российских вузов и школ должны проходить обязательную академическую экспертизу, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на торжественном вечере в Кремле, посвященном 300-летию РАН, президент отметил, что научные и технологические программы по таким ключевым направлениям, как космос, микроэлектроника, квантовые и биотехнологии, генетика, должны осуществляться при ведущей роли академии наук.
"Добавлю также, что обязательную академическую экспертизу должны проходить учебники для вузов и школ", - сказал Путин.
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Российская академия наук
Вчера, 02:32
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
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