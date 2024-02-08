https://ria.ru/20240208/uchebniki-1926271862.html

Все учебники должны проходить экспертизу РАН, заявил Путин

Все учебники должны проходить экспертизу РАН, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2024

Все учебники должны проходить экспертизу РАН, заявил Путин

Учебники для российских вузов и школ должны проходить обязательную академическую экспертизу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:42

2024-02-08T21:42

2024-02-08T21:42

общество

россия

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Учебники для российских вузов и школ должны проходить обязательную академическую экспертизу, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на торжественном вечере в Кремле, посвященном 300-летию РАН, президент отметил, что научные и технологические программы по таким ключевым направлениям, как космос, микроэлектроника, квантовые и биотехнологии, генетика, должны осуществляться при ведущей роли академии наук. "Добавлю также, что обязательную академическую экспертизу должны проходить учебники для вузов и школ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240208/ran-1925677794.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, российская академия наук