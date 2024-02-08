https://ria.ru/20240208/uchebniki-1926065955.html
Глава РАН отметил необходимость поднять уровень качества школьных учебников
Глава РАН отметил необходимость поднять уровень качества школьных учебников - РИА Новости, 08.02.2024
Глава РАН отметил необходимость поднять уровень качества школьных учебников
Качество школьных учебников в России надо поднять в интересах подготовки будущих ученых, считает глава Российской академии наук (РАН) академик Геннадий... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:17
2024-02-08T06:17
2024-02-08T10:29
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общество
геннадий красников
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сергей кравцов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Качество школьных учебников в России надо поднять в интересах подготовки будущих ученых, считает глава Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников. В четверг РАН исполняется 300 лет. На рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в конце января Красников предложил вернуться к академической экспертизе школьных учебников. Глава государства это поддержал. Вопрос качества школьных учебников и их экспертиза - это сейчас очень важный вопрос, отметил Красников в интервью РИА Новости. "Это подготовка наших школьников, которая непрерывно связана с подготовкой молодых специалистов уже в вузах", - пояснил он. Министерство просвещения РФ и его глава Сергей Кравцов провели работу по унификации учебников, а до этого "был вообще очень большой разброс", отметил Красников. Ранее "чуть ли не каждый регион, каждая школа имела по одному и тому же предмету много учебников", добавил он. "И это очень плохо сказывалось на подготовке наших учеников, нашего подрастающего поколения", - сказал Красников. Теперь уже надо поднимать качество унифицированных учебников, добавил глава РАН. Таких учебников не должно быть много, отметил Красников. "Конечно, учебники должны совершенствоваться, и не только отвечать новому времени, но они должны, конечно, максимально способствовать тому, чтобы ученики осваивали правильно материал", - пояснил глава РАН.
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Красников: "Качество школьных учебников в России надо поднять"
Качество школьных учебников в России надо поднять в интересах отечественной науки, считает глава РАН Красников. Академическую экспертизу учебников надо вернуть, потому что обучение школьников по качественным учебникам неразрывно связано с последующей подготовкой молодых специалистов в вузах, пояснил он в интервью РИА Новости.
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россия, общество, геннадий красников, владимир путин, сергей кравцов, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Геннадий Красников, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Российская академия наук, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава РАН отметил необходимость поднять уровень качества школьных учебников
Глава РАН Красников: уровень школьных учебников надо поднять для будущего науки
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Качество школьных учебников в России надо поднять в интересах подготовки будущих ученых, считает глава Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.
В четверг РАН исполняется 300 лет.
На рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
в конце января Красников предложил вернуться к академической экспертизе школьных учебников. Глава государства это поддержал.
Вопрос качества школьных учебников и их экспертиза - это сейчас очень важный вопрос, отметил Красников в интервью РИА Новости. "Это подготовка наших школьников, которая непрерывно связана с подготовкой молодых специалистов уже в вузах", - пояснил он.
Министерство просвещения РФ
и его глава Сергей Кравцов
провели работу по унификации учебников, а до этого "был вообще очень большой разброс", отметил Красников. Ранее "чуть ли не каждый регион, каждая школа имела по одному и тому же предмету много учебников", добавил он. "И это очень плохо сказывалось на подготовке наших учеников, нашего подрастающего поколения", - сказал Красников.
Теперь уже надо поднимать качество унифицированных учебников, добавил глава РАН
. Таких учебников не должно быть много, отметил Красников.
"Конечно, учебники должны совершенствоваться, и не только отвечать новому времени, но они должны, конечно, максимально способствовать тому, чтобы ученики осваивали правильно материал", - пояснил глава РАН.
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