https://ria.ru/20240208/uchebniki-1926065955.html

Глава РАН отметил необходимость поднять уровень качества школьных учебников

Глава РАН отметил необходимость поднять уровень качества школьных учебников - РИА Новости, 08.02.2024

Глава РАН отметил необходимость поднять уровень качества школьных учебников

Качество школьных учебников в России надо поднять в интересах подготовки будущих ученых, считает глава Российской академии наук (РАН) академик Геннадий... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T06:17

2024-02-08T06:17

2024-02-08T10:29

россия

общество

геннадий красников

владимир путин

сергей кравцов

российская академия наук

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Качество школьных учебников в России надо поднять в интересах подготовки будущих ученых, считает глава Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников. В четверг РАН исполняется 300 лет. На рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в конце января Красников предложил вернуться к академической экспертизе школьных учебников. Глава государства это поддержал. Вопрос качества школьных учебников и их экспертиза - это сейчас очень важный вопрос, отметил Красников в интервью РИА Новости. "Это подготовка наших школьников, которая непрерывно связана с подготовкой молодых специалистов уже в вузах", - пояснил он. Министерство просвещения РФ и его глава Сергей Кравцов провели работу по унификации учебников, а до этого "был вообще очень большой разброс", отметил Красников. Ранее "чуть ли не каждый регион, каждая школа имела по одному и тому же предмету много учебников", добавил он. "И это очень плохо сказывалось на подготовке наших учеников, нашего подрастающего поколения", - сказал Красников. Теперь уже надо поднимать качество унифицированных учебников, добавил глава РАН. Таких учебников не должно быть много, отметил Красников. "Конечно, учебники должны совершенствоваться, и не только отвечать новому времени, но они должны, конечно, максимально способствовать тому, чтобы ученики осваивали правильно материал", - пояснил глава РАН.

https://ria.ru/20240207/premii-1925879385.html

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Красников: "Качество школьных учебников в России надо поднять" Качество школьных учебников в России надо поднять в интересах отечественной науки, считает глава РАН Красников. Академическую экспертизу учебников надо вернуть, потому что обучение школьников по качественным учебникам неразрывно связано с последующей подготовкой молодых специалистов в вузах, пояснил он в интервью РИА Новости. 2024-02-08T06:17 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, общество, геннадий красников, владимир путин, сергей кравцов, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование