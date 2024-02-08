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В обществе "Знание" назвали число участников мероприятий - РИА Новости, 08.02.2024
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11:26 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/uchastniki-1926110980.html
В обществе "Знание" назвали число участников мероприятий
В обществе "Знание" назвали число участников мероприятий - РИА Новости, 08.02.2024
В обществе "Знание" назвали число участников мероприятий
Участие в мероприятиях Российского общества "Знание" приняли 50 миллионов человек, из них 5 миллионов – очно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:26
2024-02-08T11:26
российское общество "знание"
общество "знание"
максим древаль
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Участие в мероприятиях Российского общества "Знание" приняли 50 миллионов человек, из них 5 миллионов – очно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. "По социологическим опросам, которые мы проводим с ВЦИОМом, видим, что про деятельность Общества "Знание" знают уже более половины страны – 57%. При этом уже приняли участие в разных лекциях, проектах, мероприятиях 50 миллионов человек, из них 5 миллионов – очно", - рассказал Древаль.
https://ria.ru/20240208/feyki-1926088251.html
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российское общество "знание", общество "знание", максим древаль
Российское общество "Знание", Общество "Знание", Максим Древаль
В обществе "Знание" назвали число участников мероприятий

Древаль: в мероприятиях общества "Знание" приняли участие 50 миллионов человек

© Фото : Российское общество "Знание"Участники марафона "Новые горизонты" Российского общества "Знание"
Участники марафона Новые горизонты Российского общества Знание - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Российское общество "Знание"
Участники марафона "Новые горизонты" Российского общества "Знание". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Участие в мероприятиях Российского общества "Знание" приняли 50 миллионов человек, из них 5 миллионов – очно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
"По социологическим опросам, которые мы проводим с ВЦИОМом, видим, что про деятельность Общества "Знание" знают уже более половины страны – 57%. При этом уже приняли участие в разных лекциях, проектах, мероприятиях 50 миллионов человек, из них 5 миллионов – очно", - рассказал Древаль.
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В обществе "Знание" рассказали о борьбе с фейками в преддверии выборов
Вчера, 10:01
 
Российское общество "Знание"Общество "Знание"Максим Древаль
 
 
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