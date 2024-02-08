https://ria.ru/20240208/uchastniki-1926110980.html

В обществе "Знание" назвали число участников мероприятий

В обществе "Знание" назвали число участников мероприятий - РИА Новости, 08.02.2024

В обществе "Знание" назвали число участников мероприятий

Участие в мероприятиях Российского общества "Знание" приняли 50 миллионов человек, из них 5 миллионов – очно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:26

2024-02-08T11:26

2024-02-08T11:26

российское общество "знание"

общество "знание"

максим древаль

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Участие в мероприятиях Российского общества "Знание" приняли 50 миллионов человек, из них 5 миллионов – очно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. "По социологическим опросам, которые мы проводим с ВЦИОМом, видим, что про деятельность Общества "Знание" знают уже более половины страны – 57%. При этом уже приняли участие в разных лекциях, проектах, мероприятиях 50 миллионов человек, из них 5 миллионов – очно", - рассказал Древаль.

https://ria.ru/20240208/feyki-1926088251.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

российское общество "знание", общество "знание", максим древаль