https://ria.ru/20240208/tushenie-1926269023.html

В Пермском крае для тушения огня на газопроводе направили пожарный поезд

В Пермском крае для тушения огня на газопроводе направили пожарный поезд - РИА Новости, 08.02.2024

В Пермском крае для тушения огня на газопроводе направили пожарный поезд

Данные о возгорании грузового поезда в Пермском крае не соответствуют действительности, пожарный поезд направили для тушения огня на газопроводе, сообщается в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:21

2024-02-08T21:21

2024-02-08T21:27

происшествия

пермский край

ржд

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Данные о возгорании грузового поезда в Пермском крае не соответствуют действительности, пожарный поезд направили для тушения огня на газопроводе, сообщается в Telegram-канале РЖД."Информация о возгорании грузового поезда в районе посёлка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности. Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов. Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240208/pozhar-1926269132.html

пермский край

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2024

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происшествия, пермский край, ржд