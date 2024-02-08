https://ria.ru/20240208/tushenie-1926269023.html
В Пермском крае для тушения огня на газопроводе направили пожарный поезд
В Пермском крае для тушения огня на газопроводе направили пожарный поезд - РИА Новости, 08.02.2024
В Пермском крае для тушения огня на газопроводе направили пожарный поезд
Данные о возгорании грузового поезда в Пермском крае не соответствуют действительности, пожарный поезд направили для тушения огня на газопроводе, сообщается в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:21
2024-02-08T21:21
2024-02-08T21:27
происшествия
пермский край
ржд
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Данные о возгорании грузового поезда в Пермском крае не соответствуют действительности, пожарный поезд направили для тушения огня на газопроводе, сообщается в Telegram-канале РЖД."Информация о возгорании грузового поезда в районе посёлка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности. Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов. Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240208/pozhar-1926269132.html
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происшествия, пермский край, ржд
Происшествия, Пермский край, РЖД
В Пермском крае для тушения огня на газопроводе направили пожарный поезд
В Пермском крае для тушения огня на газопроводе направили пожарный поезд