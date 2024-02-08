Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Турцию
Ушаков: подготовка к визиту Путина в Турцию идет активно
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Визит президента Владимира Путина в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов президента РФ, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Сейчас обсуждается возможный визит нашего президента в Турцию. Я бы хотел сказать, что мы придаем важное значение развитию многоплановых отношений с Турцией, и в соответствии с приглашением президента Эрдогана приоритетное место в повестке дня наших ближайших международных контактов занимает предстоящий визит президента России в Турцию", - сказал Ушаков.
"Сейчас ведется весьма активная подготовка к визиту, причем подготовку ведут практически все основные российские ведомства, как экономические, так и политические. Конкретные сроки визита пока находятся в процессе согласования", - сказал Ушаков
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что дата визита Путина в Турцию будет определена с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции.