https://ria.ru/20240208/turtsiya-1926179698.html

Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Турцию

Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Турцию - РИА Новости, 08.02.2024

Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Турцию

Визит президента Владимира Путина в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов президента РФ, сообщил журналистам помощник президента РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:52

2024-02-08T14:52

2024-02-08T15:07

турция

юрий ушаков

в мире

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Визит президента Владимира Путина в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов президента РФ, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков."Сейчас обсуждается возможный визит нашего президента в Турцию. Я бы хотел сказать, что мы придаем важное значение развитию многоплановых отношений с Турцией, и в соответствии с приглашением президента Эрдогана приоритетное место в повестке дня наших ближайших международных контактов занимает предстоящий визит президента России в Турцию", - сказал Ушаков."Сейчас ведется весьма активная подготовка к визиту, причем подготовку ведут практически все основные российские ведомства, как экономические, так и политические. Конкретные сроки визита пока находятся в процессе согласования", - сказал УшаковРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что дата визита Путина в Турцию будет определена с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции.

https://ria.ru/20240129/putin-1924054966.html

https://ria.ru/20240206/putin-1925663581.html

турция

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Дарья Буймова

турция, юрий ушаков, в мире, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин