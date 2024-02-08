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Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Турцию - РИА Новости, 08.02.2024
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14:52 08.02.2024 (обновлено: 15:07 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/turtsiya-1926179698.html
Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Турцию
Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Турцию - РИА Новости, 08.02.2024
Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Турцию
Визит президента Владимира Путина в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов президента РФ, сообщил журналистам помощник президента РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:52
2024-02-08T15:07
турция
юрий ушаков
в мире
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Визит президента Владимира Путина в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов президента РФ, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков."Сейчас обсуждается возможный визит нашего президента в Турцию. Я бы хотел сказать, что мы придаем важное значение развитию многоплановых отношений с Турцией, и в соответствии с приглашением президента Эрдогана приоритетное место в повестке дня наших ближайших международных контактов занимает предстоящий визит президента России в Турцию", - сказал Ушаков."Сейчас ведется весьма активная подготовка к визиту, причем подготовку ведут практически все основные российские ведомства, как экономические, так и политические. Конкретные сроки визита пока находятся в процессе согласования", - сказал УшаковРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что дата визита Путина в Турцию будет определена с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции.
https://ria.ru/20240129/putin-1924054966.html
https://ria.ru/20240206/putin-1925663581.html
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турция, юрий ушаков, в мире, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Турция, Юрий Ушаков, В мире, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Ушаков рассказал о подготовке к визиту Путина в Турцию

Ушаков: подготовка к визиту Путина в Турцию идет активно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Визит президента Владимира Путина в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов президента РФ, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Сейчас обсуждается возможный визит нашего президента в Турцию. Я бы хотел сказать, что мы придаем важное значение развитию многоплановых отношений с Турцией, и в соответствии с приглашением президента Эрдогана приоритетное место в повестке дня наших ближайших международных контактов занимает предстоящий визит президента России в Турцию", - сказал Ушаков.
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Источник: в Турции рассчитывают на визит Путина в феврале
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"Сейчас ведется весьма активная подготовка к визиту, причем подготовку ведут практически все основные российские ведомства, как экономические, так и политические. Конкретные сроки визита пока находятся в процессе согласования", - сказал Ушаков
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что дата визита Путина в Турцию будет определена с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции.
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