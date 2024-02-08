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Избирательная кампания по выборам президента России проходит спокойно - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:43 08.02.2024 (обновлено: 11:53 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/tsik-1926115534.html
Избирательная кампания по выборам президента России проходит спокойно
Избирательная кампания по выборам президента России проходит спокойно - РИА Новости, 08.02.2024
Избирательная кампания по выборам президента России проходит спокойно
Избирательная кампания по выборам президента России проходит вполне спокойно, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:43
2024-02-08T11:53
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай булаев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Избирательная кампания по выборам президента России проходит вполне спокойно, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."Я считаю, что эта избирательная кампания вполне спокойно проходит. И, на мой взгляд, пока мы не видели никаких претензий к Центральной избирательной комиссии или никаких слов обидных для нас, которые бы позволили нам выйти из этой избирательной кампании врагами. Абсолютно точно после кампании день продолжается, жизнь продолжается, на следующий день нужно смотреть в глаза друг другу. И я уверен, что мы будем смотреть в глаза друг другу честным взором", сказал Булаев на заседании ЦИК в четверг.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240208/deg-1926104229.html
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политика, россия, николай булаев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Булаев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Избирательная кампания по выборам президента России проходит спокойно

Булаев: избирательная кампания по выборам президента России проходит спокойно

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Избирательная кампания по выборам президента России проходит вполне спокойно, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Я считаю, что эта избирательная кампания вполне спокойно проходит. И, на мой взгляд, пока мы не видели никаких претензий к Центральной избирательной комиссии или никаких слов обидных для нас, которые бы позволили нам выйти из этой избирательной кампании врагами. Абсолютно точно после кампании день продолжается, жизнь продолжается, на следующий день нужно смотреть в глаза друг другу. И я уверен, что мы будем смотреть в глаза друг другу честным взором", сказал Булаев на заседании ЦИК в четверг.
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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