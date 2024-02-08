https://ria.ru/20240208/tsik-1926115534.html

Избирательная кампания по выборам президента России проходит спокойно

Избирательная кампания по выборам президента России проходит спокойно - РИА Новости, 08.02.2024

Избирательная кампания по выборам президента России проходит спокойно

Избирательная кампания по выборам президента России проходит вполне спокойно, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:43

2024-02-08T11:43

2024-02-08T11:53

выборы президента россии — 2024

политика

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николай булаев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Избирательная кампания по выборам президента России проходит вполне спокойно, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."Я считаю, что эта избирательная кампания вполне спокойно проходит. И, на мой взгляд, пока мы не видели никаких претензий к Центральной избирательной комиссии или никаких слов обидных для нас, которые бы позволили нам выйти из этой избирательной кампании врагами. Абсолютно точно после кампании день продолжается, жизнь продолжается, на следующий день нужно смотреть в глаза друг другу. И я уверен, что мы будем смотреть в глаза друг другу честным взором", сказал Булаев на заседании ЦИК в четверг.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240208/deg-1926104229.html

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политика, россия, николай булаев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф