https://ria.ru/20240208/trevoga-1926196601.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2024
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:44
2024-02-08T15:44
2024-02-08T15:44
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 15.23 мск сигнал тревоги прозвучал в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Следом объявили тревогу в Николаевской и подконтрольной украинским властям части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу