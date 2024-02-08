https://ria.ru/20240208/tovarooborot-1926177395.html
Товарооборот Россия и Китая преодолел отметку в 200 миллиардов долларов
Товарооборот Россия и Китая преодолел отметку в 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 08.02.2024
Товарооборот Россия и Китая преодолел отметку в 200 миллиардов долларов
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили, что товарооборот РФ и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:39
2024-02-08T14:39
2024-02-08T14:39
экономика
китай
владимир путин
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили, что товарооборот РФ и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Кремля. "С удовлетворением подчеркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордный показатель – 227,7 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240208/razgovor-1926171691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, владимир путин, россия, си цзиньпин
Экономика, Китай, Владимир Путин, Россия, Си Цзиньпин
Товарооборот Россия и Китая преодолел отметку в 200 миллиардов долларов
Путин и Си Цзиньпин отметили, что товарооборот России и КНР превысил $200 млрд