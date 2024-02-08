https://ria.ru/20240208/tovarooborot-1926177395.html

Товарооборот Россия и Китая преодолел отметку в 200 миллиардов долларов

Товарооборот Россия и Китая преодолел отметку в 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 08.02.2024

Товарооборот Россия и Китая преодолел отметку в 200 миллиардов долларов

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили, что товарооборот РФ и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:39

2024-02-08T14:39

2024-02-08T14:39

экономика

китай

владимир путин

россия

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили, что товарооборот РФ и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Кремля. "С удовлетворением подчеркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордный показатель – 227,7 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240208/razgovor-1926171691.html

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, владимир путин, россия, си цзиньпин