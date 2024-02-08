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Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/terakt-1926268632.html
Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76
Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024
Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что провел "серьезные встречи" с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу сбитого в Белгородской РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:16
2024-02-08T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
сша
белгородская область
анатолий антонов
ил-76
россия
крушение ил-76 в белгородской области
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что провел "серьезные встречи" с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими пленными. "Как только случилась трагедия с военно-транспортным самолетом Российской Федерации, который в районе Белгородской области был сбит системой Patriot украинскими нацистами, мы тут же запросились в Белый дом и госдепартамент с тем, чтобы разобраться, какое же отношение США имеют к этому варварскому террористическому акту", - сказал Антонов журналистам. "Скажу вам откровенно, что получилось у нас не сразу. Тем не менее позавчера, два дня тому назад, удалось провести серьезные встречи с руководящими сотрудниками совета национальной безопасности, а также внешнеполитического ведомства США", - добавил посол.
https://ria.ru/20240208/pasler-1926109700.html
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в мире, сша, белгородская область, анатолий антонов, ил-76, россия, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Белгородская область, Анатолий Антонов, Ил-76, Россия, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76

Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт против Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что провел "серьезные встречи" с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими пленными.
«
"Как только случилась трагедия с военно-транспортным самолетом Российской Федерации, который в районе Белгородской области был сбит системой Patriot украинскими нацистами, мы тут же запросились в Белый дом и госдепартамент с тем, чтобы разобраться, какое же отношение США имеют к этому варварскому террористическому акту", - сказал Антонов журналистам.
«
"Скажу вам откровенно, что получилось у нас не сразу. Тем не менее позавчера, два дня тому назад, удалось провести серьезные встречи с руководящими сотрудниками совета национальной безопасности, а также внешнеполитического ведомства США", - добавил посол.
Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Глава Оренбуржья простился с экипажем сбитого Ил-76 под Белгородом
Вчера, 11:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАБелгородская областьАнатолий АнтоновИл-76РоссияКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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