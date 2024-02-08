https://ria.ru/20240208/terakt-1926268632.html

Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76

Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024

Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что провел "серьезные встречи" с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу сбитого в Белгородской РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:16

2024-02-08T21:16

2024-02-08T21:16

специальная военная операция на украине

в мире

сша

белгородская область

анатолий антонов

ил-76

россия

крушение ил-76 в белгородской области

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что провел "серьезные встречи" с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими пленными. "Как только случилась трагедия с военно-транспортным самолетом Российской Федерации, который в районе Белгородской области был сбит системой Patriot украинскими нацистами, мы тут же запросились в Белый дом и госдепартамент с тем, чтобы разобраться, какое же отношение США имеют к этому варварскому террористическому акту", - сказал Антонов журналистам. "Скажу вам откровенно, что получилось у нас не сразу. Тем не менее позавчера, два дня тому назад, удалось провести серьезные встречи с руководящими сотрудниками совета национальной безопасности, а также внешнеполитического ведомства США", - добавил посол.

https://ria.ru/20240208/pasler-1926109700.html

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в мире, сша, белгородская область, анатолий антонов, ил-76, россия, крушение ил-76 в белгородской области