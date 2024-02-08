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Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76
Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024
Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что провел "серьезные встречи" с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу сбитого в Белгородской РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:16
2024-02-08T21:16
2024-02-08T21:16
специальная военная операция на украине
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сша
белгородская область
анатолий антонов
ил-76
россия
крушение ил-76 в белгородской области
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что провел "серьезные встречи" с представителями госдепартамента США и Белого дома по поводу сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими пленными. "Как только случилась трагедия с военно-транспортным самолетом Российской Федерации, который в районе Белгородской области был сбит системой Patriot украинскими нацистами, мы тут же запросились в Белый дом и госдепартамент с тем, чтобы разобраться, какое же отношение США имеют к этому варварскому террористическому акту", - сказал Антонов журналистам. "Скажу вам откровенно, что получилось у нас не сразу. Тем не менее позавчера, два дня тому назад, удалось провести серьезные встречи с руководящими сотрудниками совета национальной безопасности, а также внешнеполитического ведомства США", - добавил посол.
https://ria.ru/20240208/pasler-1926109700.html
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Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт с Ил-76
Посол Антонов сообщил, что обсудил в госдепе и Белом доме теракт против Ил-76