Рейтинг@Mail.ru
Зеленский озвучил требования к новому главкому ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/syrkiy-1926268010.html
Зеленский озвучил требования к новому главкому ВСУ
Зеленский озвучил требования к новому главкому ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Зеленский озвучил требования к новому главкому ВСУ
Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T21:12
2024-02-09T00:26
в мире
вооруженные силы украины
владимир зеленский
александр сырский
отставка главкома всу залужного
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.Ранее в четверг Зеленский сообщил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Сырский, до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины. Он занял место Валерия Залужного."Сейчас силы обороны Украины – почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет. Это означает, что нужен другой подход, в частности к ротациям. Другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, в ближайшее время ожидает от Сырского реалистичный, подробный план действий ВСУ на этот год. Зеленский подчеркнул, что главкому предстоит построить в армии действенную ротационную систему. Также, по его словам, Сырский представит на днях "команду перезагрузки ВСУ". Зеленский отметил, что его решение о смене руководства ВСУ не политическое, оно "о менеджменте армии".Ранее Зеленский заявил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что был важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".В главном управления разведки минобороны Украины ранее признали, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в начале февраля заявлял, что потери украинских войск за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240208/smena-1926264673.html
https://ria.ru/20240208/syrskiy-1926262435.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, александр сырский, отставка главкома всу залужного
В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Отставка главкома ВСУ Залужного
Зеленский озвучил требования к новому главкому ВСУ

Зеленский потребовал от Сырского иного подхода к мобилизации и ротации на фронте

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
Ранее в четверг Зеленский сообщил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Сырский, до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины. Он занял место Валерия Залужного.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
«
"Сейчас силы обороны Украины – почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет. Это означает, что нужен другой подход, в частности к ротациям. Другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, в ближайшее время ожидает от Сырского реалистичный, подробный план действий ВСУ на этот год. Зеленский подчеркнул, что главкому предстоит построить в армии действенную ротационную систему. Также, по его словам, Сырский представит на днях "команду перезагрузки ВСУ". Зеленский отметил, что его решение о смене руководства ВСУ не политическое, оно "о менеджменте армии".
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Военный эксперт описал пословицей смену главкома ВСУ
Вчера, 20:49
Ранее Зеленский заявил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что был важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".
В главном управления разведки минобороны Украины ранее признали, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в начале февраля заявлял, что потери украинских войск за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Гагин оценил возможность Сырского показать себя в новой должности
Вчера, 20:27
 
В миреВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийАлександр СырскийОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала