https://ria.ru/20240208/syrkiy-1926268010.html

Зеленский озвучил требования к новому главкому ВСУ

Зеленский озвучил требования к новому главкому ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Зеленский озвучил требования к новому главкому ВСУ

Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T21:12

2024-02-08T21:12

2024-02-09T00:26

в мире

вооруженные силы украины

владимир зеленский

александр сырский

отставка главкома всу залужного

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.Ранее в четверг Зеленский сообщил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Сырский, до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины. Он занял место Валерия Залужного."Сейчас силы обороны Украины – почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет. Это означает, что нужен другой подход, в частности к ротациям. Другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, в ближайшее время ожидает от Сырского реалистичный, подробный план действий ВСУ на этот год. Зеленский подчеркнул, что главкому предстоит построить в армии действенную ротационную систему. Также, по его словам, Сырский представит на днях "команду перезагрузки ВСУ". Зеленский отметил, что его решение о смене руководства ВСУ не политическое, оно "о менеджменте армии".Ранее Зеленский заявил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что был важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".В главном управления разведки минобороны Украины ранее признали, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в начале февраля заявлял, что потери украинских войск за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240208/smena-1926264673.html

https://ria.ru/20240208/syrskiy-1926262435.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, александр сырский, отставка главкома всу залужного