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Пензенская область передала спецоборудование и медикаменты в зону СВО
Пензенская область передала спецоборудование и медикаменты в зону СВО - РИА Новости, 08.02.2024
Пензенская область передала спецоборудование и медикаменты в зону СВО
Пензенская область передала специальное оборудование, одеяла и медикаменты бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:59
2024-02-08T13:59
2024-02-08T13:59
надежные люди
пензенская область
олег мельниченко
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САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Пензенская область передала специальное оборудование, одеяла и медикаменты бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "Отправили очередной гуманитарный груз для наших земляков, несущих службу в зоне проведения СВО. На передовую ушли две машины со спецоборудованием и маскировочными сетями для бойцов, а также медикаментами и одеялами для госпиталей", - написал Мельниченко. Глава региона отметил, что общественная организация "Солдатская мать" активно взаимодействует с военнослужащими, "точно зная, в чем сейчас нуждаются наши ребята". "Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вносит свой вклад в помощь фронту", - добавил он.
https://ria.ru/20240208/teplovizor-1926077950.html
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пензенская область, олег мельниченко
Надежные люди, Пензенская область, Олег Мельниченко
Пензенская область передала спецоборудование и медикаменты в зону СВО
Пензенская область передала спецоборудование, медикаменты и одеяла в зону СВО
САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости.
Пензенская область передала специальное оборудование, одеяла и медикаменты бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале
.
"Отправили очередной гуманитарный груз для наших земляков, несущих службу в зоне проведения СВО. На передовую ушли две машины со спецоборудованием и маскировочными сетями для бойцов, а также медикаментами и одеялами для госпиталей", - написал Мельниченко.
Глава региона отметил, что общественная организация "Солдатская мать" активно взаимодействует с военнослужащими, "точно зная, в чем сейчас нуждаются наши ребята".
"Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вносит свой вклад в помощь фронту", - добавил он.
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