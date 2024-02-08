https://ria.ru/20240208/svo-1926162896.html

Пензенская область передала спецоборудование и медикаменты в зону СВО

Пензенская область передала спецоборудование и медикаменты в зону СВО - РИА Новости, 08.02.2024

Пензенская область передала спецоборудование и медикаменты в зону СВО

Пензенская область передала специальное оборудование, одеяла и медикаменты бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:59

2024-02-08T13:59

2024-02-08T13:59

надежные люди

пензенская область

олег мельниченко

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САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Пензенская область передала специальное оборудование, одеяла и медикаменты бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "Отправили очередной гуманитарный груз для наших земляков, несущих службу в зоне проведения СВО. На передовую ушли две машины со спецоборудованием и маскировочными сетями для бойцов, а также медикаментами и одеялами для госпиталей", - написал Мельниченко. Глава региона отметил, что общественная организация "Солдатская мать" активно взаимодействует с военнослужащими, "точно зная, в чем сейчас нуждаются наши ребята". "Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вносит свой вклад в помощь фронту", - добавил он.

https://ria.ru/20240208/teplovizor-1926077950.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пензенская область, олег мельниченко