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Высота сугробов в Москве побила рекорд 1995 года

Высота сугробов в Москве побила рекорд 1995 года - РИА Новости, 08.02.2024

Высота сугробов в Москве побила рекорд 1995 года

Высота сугробов в Москве достигла 60 сантиметров, побит суточный рекорд 1995 года, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:16

2024-02-08T11:16

2024-02-08T11:16

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высота сугробов в Москве достигла 60 сантиметров, побит суточный рекорд 1995 года, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Высота сугробов в Москве достигла 60 сантиметров. Рекордное значение - 58 сантиметров 8 февраля 1999 года", - сказала Макарова. Также, по ее словам, в среду в Москве побит суточный рекорд по осадкам - выпало 10 миллиметров. Больше было только 7 февраля 1995 года, тогда выпало 9,5 миллиметра. Синоптики прогнозируют, что к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, гидрометцентр