Высота сугробов в Москве побила рекорд 1995 года, достигнув 60 сантиметров
Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.
Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.
Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.
Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.
Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.
Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.
Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.
Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.
Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.
Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.
Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.
Городские службы работают в режиме повышенной готовности.