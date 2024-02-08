https://ria.ru/20240208/su-25-1926155457.html
Истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР
Истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР - РИА Новости, 08.02.2024
Истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР
Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:42
2024-02-08T13:42
2024-02-08T13:46
специальная военная операция на украине
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воздушно-космические силы россии
су-25
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240208/su-25-1926061592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР
Минобороны: истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР