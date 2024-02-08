https://ria.ru/20240208/su-25-1926155457.html

Истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР

Истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР - РИА Новости, 08.02.2024

Истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР

Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:42

2024-02-08T13:42

2024-02-08T13:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

воздушно-космические силы россии

су-25

безопасность

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240208/su-25-1926061592.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины