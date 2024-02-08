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Минск выразил опасение из-за возведения у границы объектов в интересах НАТО - РИА Новости, 08.02.2024
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14:55 08.02.2024 (обновлено: 15:17 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/stroitelstvo-1926181012.html
Минск выразил опасение из-за возведения у границы объектов в интересах НАТО
Минск выразил опасение из-за возведения у границы объектов в интересах НАТО - РИА Новости, 08.02.2024
Минск выразил опасение из-за возведения у границы объектов в интересах НАТО
Строительство на границе с Белоруссией новых объектов в интересах стран НАТО не может не вызывать опасений в Минске, заявил заместитель госсекретаря... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:55
2024-02-08T15:17
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МИНСК, 8 фев – РИА Новости. Строительство на границе с Белоруссией новых объектов в интересах стран НАТО не может не вызывать опасений в Минске, заявил заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Александр Неверовский на видео, которое публикует агентство Sputnik Беларусь. &quot;Обстановка на границе в целом в Республике Беларусь непростая. Это в первую очередь милитаризация наших соседей, проведение вблизи наших границ крупных военных учений, восстановление, строительство новых объектов в интересах стран НАТО. Это не может не вызывать неких наших опасений. Мы, конечно, понимаем, к чему они готовятся&quot;, - сказал он журналистам.По словам Неверовского, на границе с Украиной продолжаются провокации украинских пограничников. "Это постоянные заходы, залеты, это постоянное направление в сторону наших военнослужащих оружия, портят пограничные знаки, систему видеонаблюдения", - отметил он. Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии сообщил, что "в современных условиях, в которых приходится охранять государственную границу, мы возвращаемся к старым, хорошо себя зарекомендовавшим способам охраны границы, в первую очередь это идет речь о воссоздании хорошо вооруженных, мобильных, маневренных групп, которые всегда были в советские времена, и были хорошим подспорьем для командира пограничного отряда для того, чтобы прикрывать наиболее не упреждаемые участки государственной границы".
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в мире, минск, нато, белоруссия, украина
В мире, Минск, НАТО, Белоруссия, Украина
Минск выразил опасение из-за возведения у границы объектов в интересах НАТО

Неверовский: строительство на границе объектов для НАТО вызывает опасение

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии . Архивное фото
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МИНСК, 8 фев – РИА Новости. Строительство на границе с Белоруссией новых объектов в интересах стран НАТО не может не вызывать опасений в Минске, заявил заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Александр Неверовский на видео, которое публикует агентство Sputnik Беларусь.
«

"Обстановка на границе в целом в Республике Беларусь непростая. Это в первую очередь милитаризация наших соседей, проведение вблизи наших границ крупных военных учений, восстановление, строительство новых объектов в интересах стран НАТО. Это не может не вызывать неких наших опасений. Мы, конечно, понимаем, к чему они готовятся", - сказал он журналистам.

По словам Неверовского, на границе с Украиной продолжаются провокации украинских пограничников. "Это постоянные заходы, залеты, это постоянное направление в сторону наших военнослужащих оружия, портят пограничные знаки, систему видеонаблюдения", - отметил он.
Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии сообщил, что "в современных условиях, в которых приходится охранять государственную границу, мы возвращаемся к старым, хорошо себя зарекомендовавшим способам охраны границы, в первую очередь это идет речь о воссоздании хорошо вооруженных, мобильных, маневренных групп, которые всегда были в советские времена, и были хорошим подспорьем для командира пограничного отряда для того, чтобы прикрывать наиболее не упреждаемые участки государственной границы".
Белорусские пограничники на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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Вчера, 14:53
 
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