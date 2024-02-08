США нанесли удары по целям в Йемене
США нанесли удары по целям в Йемене для уничтожения готовых к запуску ракет
Самолет F-35. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США в среду вечером дважды нанесли удары по целям в Йемене для уничтожения ракет, которые были готовы к запуску правящим на севере страны движением "Ансар Алла" (хуситы), следует из сообщения центрального командования ВС США (CENTCOM).
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"Седьмого февраля примерно в 21.00 (совпадает с мск) силы CENTCOM нанесли удары в целях самообороны по двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам хусистов, подготовленным для запуска по кораблям в Красном море. Позже в тот же день в 23.30 силы CENTCOM нанесли второй удар по мобильной ракете наземного базирования хуситов, подготовленной к запуску", - говорится в сообщении центрального командования ВС США в социальной сети X.
По данным командования, ракеты представляли "неизбежную угрозу" кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.