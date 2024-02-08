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США нанесли удары по целям в Йемене - РИА Новости, 08.02.2024
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14:53 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ssha-1926180264.html
США нанесли удары по целям в Йемене
США нанесли удары по целям в Йемене - РИА Новости, 08.02.2024
США нанесли удары по целям в Йемене
США в среду вечером дважды нанесли удары по целям в Йемене для уничтожения ракет, которые были готовы к запуску правящим на севере страны движением "Ансар Алла" РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:53
2024-02-08T14:53
в мире
сша
красное море
йемен
вооруженные силы сша
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США в среду вечером дважды нанесли удары по целям в Йемене для уничтожения ракет, которые были готовы к запуску правящим на севере страны движением "Ансар Алла" (хуситы), следует из сообщения центрального командования ВС США (CENTCOM). "Седьмого февраля примерно в 21.00 (совпадает с мск) силы CENTCOM нанесли удары в целях самообороны по двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам хусистов, подготовленным для запуска по кораблям в Красном море. Позже в тот же день в 23.30 силы CENTCOM нанесли второй удар по мобильной ракете наземного базирования хуситов, подготовленной к запуску", - говорится в сообщении центрального командования ВС США в социальной сети X. По данным командования, ракеты представляли "неизбежную угрозу" кораблям ВМС США и торговым судам в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240201/yemen-1924899509.html
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
сша
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в мире, сша, красное море, йемен, вооруженные силы сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Красное море, Йемен, Вооруженные силы США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
США нанесли удары по целям в Йемене

США нанесли удары по целям в Йемене для уничтожения готовых к запуску ракет

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-35
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-35. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США в среду вечером дважды нанесли удары по целям в Йемене для уничтожения ракет, которые были готовы к запуску правящим на севере страны движением "Ансар Алла" (хуситы), следует из сообщения центрального командования ВС США (CENTCOM).
«
"Седьмого февраля примерно в 21.00 (совпадает с мск) силы CENTCOM нанесли удары в целях самообороны по двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам хусистов, подготовленным для запуска по кораблям в Красном море. Позже в тот же день в 23.30 силы CENTCOM нанесли второй удар по мобильной ракете наземного базирования хуситов, подготовленной к запуску", - говорится в сообщении центрального командования ВС США в социальной сети X.
По данным командования, ракеты представляли "неизбежную угрозу" кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.
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Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреСШАКрасное мореЙеменВооруженные силы СШААнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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