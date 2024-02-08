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Конгрессмен сравнил помощь Украине в законопроекте с бюджетом морпехов США - РИА Новости, 08.02.2024
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01:58 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ssha-1926053733.html
Конгрессмен сравнил помощь Украине в законопроекте с бюджетом морпехов США
Конгрессмен сравнил помощь Украине в законопроекте с бюджетом морпехов США - РИА Новости, 08.02.2024
Конгрессмен сравнил помощь Украине в законопроекте с бюджетом морпехов США
Ни один член конгресса США не должен поддерживать отправку еще 60 миллиардов на нужды Украины, эта сумма даже больше, чем бюджет корпуса морской пехоты США,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T01:58
2024-02-08T01:58
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Ни один член конгресса США не должен поддерживать отправку еще 60 миллиардов на нужды Украины, эта сумма даже больше, чем бюджет корпуса морской пехоты США, заявил член палаты представителей от Республиканской партии Эндрю Клайд. "Ни один член конгресса не должен поддерживать отправку еще 60 миллиардов долларов Украине, что превышает весь бюджет корпуса морской пехоты США", - написал Клайд в соцсети Х. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее. Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду. Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США. По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
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сша, киев, украина, джо байден, дональд трамп, майк джонсон, в мире
США, Киев, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Майк Джонсон, В мире
Конгрессмен сравнил помощь Украине в законопроекте с бюджетом морпехов США

Конгрессмен Клайд: помощь Украине по законопроекту больше бюджета морпехов США

© AP Photo / Pool/ Jason ReedМорпехи США во время построения
Морпехи США во время построения - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Pool/ Jason Reed
Морпехи США во время построения. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Ни один член конгресса США не должен поддерживать отправку еще 60 миллиардов на нужды Украины, эта сумма даже больше, чем бюджет корпуса морской пехоты США, заявил член палаты представителей от Республиканской партии Эндрю Клайд.
«
"Ни один член конгресса не должен поддерживать отправку еще 60 миллиардов долларов Украине, что превышает весь бюджет корпуса морской пехоты США", - написал Клайд в соцсети Х.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.
Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду.
Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.
По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
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