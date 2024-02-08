https://ria.ru/20240208/spetsoperatsiya-1926157568.html
ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях - РИА Новости, 08.02.2024
ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:47
2024-02-08T13:47
2024-02-08T13:47
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. "Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре пикапа, а также гаубица М777 производства США", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества. "Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240208/su-25-1926155457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 260 человек
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ
и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области
и Терны Донецкой народной республики
.
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"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре пикапа, а также гаубица М777 производства США", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", - отметили в министерстве.
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