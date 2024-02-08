https://ria.ru/20240208/spetsoperatsiya-1926157568.html

ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях - РИА Новости, 08.02.2024

ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:47

2024-02-08T13:47

2024-02-08T13:47

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. "Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре пикапа, а также гаубица М777 производства США", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества. "Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240208/su-25-1926155457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность