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ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/spetsoperatsiya-1926157568.html
ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях - РИА Новости, 08.02.2024
ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:47
2024-02-08T13:47
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. "Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре пикапа, а также гаубица М777 производства США", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества. "Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240208/su-25-1926155457.html
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украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ за сутки потеряли около 260 человек на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 260 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" военнослужащих Центрального военного округа ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции
Боевая машина поддержки танков БМПТ Терминатор военнослужащих Центрального военного округа ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" военнослужащих Центрального военного округа ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 260 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.
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"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре пикапа, а также гаубица М777 производства США", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", - отметили в министерстве.
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