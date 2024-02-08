https://ria.ru/20240208/sotrudnichestvo-1926195221.html

Посол Феоктистов заявил о готовности Аргентины к сотрудничеству с Россией

Посол Феоктистов заявил о готовности Аргентины к сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 08.02.2024

Посол Феоктистов заявил о готовности Аргентины к сотрудничеству с Россией

Представители администрации президента Аргентины Хавьера Милея в личных контактах заявили о готовности к взаимовыгодному взаимодействию с Россией, сообщил в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:39

2024-02-08T15:39

2024-02-08T15:40

россия

аргентина

буэнос-айрес (город)

дмитрий феоктистов

евросоюз

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Представители администрации президента Аргентины Хавьера Милея в личных контактах заявили о готовности к взаимовыгодному взаимодействию с Россией, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Россия и Аргентина поддерживают регулярный диалог по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки дня. Реализуются контакты на различных уровнях. Конечно, нам бы хотелось большей активности, в первую очередь, в политической и торгово-экономической сферах. У наших стран есть большой потенциал для этого", - сказал он. "Рассчитываем, что отношения будут развиваться. Предпосылки для этого имеются. Представители администрации президента Хавьера Милея неоднократно, в том числе в личных контактах с нами, заявляли о готовности к выстраиванию с Россией взаимовыгодного взаимодействия на прагматической основе. Надеюсь, что слова наших аргентинских партнеров не разойдутся с делами", - добавил Феоктистов . Он отметил, что Аргентина для России является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров в Латинской Америке. За последние четверть века торговля между странами выросла в несколько раз. Однако в последние годы она развивается нестабильно. "В настоящее время наблюдаем снижение товарооборота на треть по сравнению с показателями предыдущего года. Сегодня основным сдерживающим фактором, на наш взгляд, остается сложная геополитическая обстановка. Сказываются как обусловленные западными ограничительными мерами против России проблемы аргентинских бизнес-операторов с финансовыми взаиморасчетами и логистикой, так и опасения Буэнос-Айреса в отношении вторичных санкций со стороны США и ЕС", - пояснил дипломат.

https://ria.ru/20240125/argentina-1923322449.html

https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html

россия

аргентина

буэнос-айрес (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, евросоюз