https://ria.ru/20240208/sotrudnichestvo-1926180596.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран - РИА Новости, 08.02.2024

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества стран, свыше 90% расчетов идут в рублях и юанях и условились о... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:54

2024-02-08T14:54

2024-02-08T14:58

экономика

россия

китай

си цзиньпин

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества стран, свыше 90% расчетов идут в рублях и юанях и условились о продолжении работы по построению финансовой инфраструктуру для обеспечения надежности платеже, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Затрагивались вопросы финансового сотрудничества. Уже свыше 90% расчетов между нашими странами проводятся в рублях и юанях. Для дальнейшего развития важно продолжать совместную работу по построению финансовой инфраструктуры, обеспечивающей надежные платежи", - сказал Ушаков.Также, по его словам, в ходе телефонного разговора лидеры отметили, что по линии профильной межправительственной комиссии реализуется большое количество совместных инвестиционных проектов в таких сферах как промышленность и высокие технологии, транспорт и логистика, нефте- и газохимия, глубокая переработка ресурсов.

https://ria.ru/20240208/putin-1926177503.html

россия

китай

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экономика, россия, китай, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин