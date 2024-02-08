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Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества стран, свыше 90% расчетов идут в рублях и юанях и условились о... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:54
2024-02-08T14:54
2024-02-08T14:58
экономика
россия
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юрий ушаков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества стран, свыше 90% расчетов идут в рублях и юанях и условились о продолжении работы по построению финансовой инфраструктуру для обеспечения надежности платеже, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Затрагивались вопросы финансового сотрудничества. Уже свыше 90% расчетов между нашими странами проводятся в рублях и юанях. Для дальнейшего развития важно продолжать совместную работу по построению финансовой инфраструктуры, обеспечивающей надежные платежи", - сказал Ушаков.Также, по его словам, в ходе телефонного разговора лидеры отметили, что по линии профильной межправительственной комиссии реализуется большое количество совместных инвестиционных проектов в таких сферах как промышленность и высокие технологии, транспорт и логистика, нефте- и газохимия, глубокая переработка ресурсов.
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экономика, россия, китай, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества РФ и КНР
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества стран, свыше 90% расчетов идут в рублях и юанях и условились о продолжении работы по построению финансовой инфраструктуру для обеспечения надежности платеже, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«
"Затрагивались вопросы финансового сотрудничества. Уже свыше 90% расчетов между нашими странами проводятся в рублях и юанях. Для дальнейшего развития важно продолжать совместную работу по построению финансовой инфраструктуры, обеспечивающей надежные платежи", - сказал Ушаков.
Также, по его словам, в ходе телефонного разговора лидеры отметили, что по линии профильной межправительственной комиссии реализуется большое количество совместных инвестиционных проектов в таких сферах как промышленность и высокие технологии, транспорт и логистика, нефте- и газохимия, глубокая переработка ресурсов.
Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным