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Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран - РИА Новости, 08.02.2024
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14:54 08.02.2024 (обновлено: 14:58 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/sotrudnichestvo-1926180596.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества стран, свыше 90% расчетов идут в рублях и юанях и условились о... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:54
2024-02-08T14:58
экономика
россия
китай
си цзиньпин
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества стран, свыше 90% расчетов идут в рублях и юанях и условились о продолжении работы по построению финансовой инфраструктуру для обеспечения надежности платеже, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. &quot;Затрагивались вопросы финансового сотрудничества. Уже свыше 90% расчетов между нашими странами проводятся в рублях и юанях. Для дальнейшего развития важно продолжать совместную работу по построению финансовой инфраструктуры, обеспечивающей надежные платежи&quot;, - сказал Ушаков.Также, по его словам, в ходе телефонного разговора лидеры отметили, что по линии профильной межправительственной комиссии реализуется большое количество совместных инвестиционных проектов в таких сферах как промышленность и высокие технологии, транспорт и логистика, нефте- и газохимия, глубокая переработка ресурсов.
https://ria.ru/20240208/putin-1926177503.html
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экономика, россия, китай, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества двух стран

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества РФ и КНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы финансового сотрудничества стран, свыше 90% расчетов идут в рублях и юанях и условились о продолжении работы по построению финансовой инфраструктуру для обеспечения надежности платеже, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«

"Затрагивались вопросы финансового сотрудничества. Уже свыше 90% расчетов между нашими странами проводятся в рублях и юанях. Для дальнейшего развития важно продолжать совместную работу по построению финансовой инфраструктуры, обеспечивающей надежные платежи", - сказал Ушаков.

Также, по его словам, в ходе телефонного разговора лидеры отметили, что по линии профильной межправительственной комиссии реализуется большое количество совместных инвестиционных проектов в таких сферах как промышленность и высокие технологии, транспорт и логистика, нефте- и газохимия, глубокая переработка ресурсов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин раскрыли, почему содействие двух стран является важным
Вчера, 14:39
 
ЭкономикаРоссияКитайСи ЦзиньпинЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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