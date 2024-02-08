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Украинские солдаты особенно не любят нового главкома ВСУ Сырского, пишет WP - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/soldaty-1926270366.html
Украинские солдаты особенно не любят нового главкома ВСУ Сырского, пишет WP
Украинские солдаты особенно не любят нового главкома ВСУ Сырского, пишет WP - РИА Новости, 09.02.2024
Украинские солдаты особенно не любят нового главкома ВСУ Сырского, пишет WP
Обычные украинские солдаты особенно не любят нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пишет американская газета Washington Post. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T21:31
2024-02-09T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
валерий залужный
александр сырский
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Обычные украинские солдаты особенно не любят нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пишет американская газета Washington Post. Ранее Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. До этого Сырский был командующим сухопутными войсками Украины. Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса Зеленского пока нет. "Но среди рядовых солдат Сырского особенно не любят: многие считают его командиром советского образца", - пишет издание. По данным газеты Politico, между бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и Пентагоном возникли разногласия по поводу того, как должно было вестись контрнаступление. Как отмечает издание, Пентагон настаивал, чтобы украинские войска провели один мощный прорыв на направлении, где штабные офицеры США считали это возможным. Но Киев начал наступление по нескольким направлениям, полагая, что таким образом "России будет сложнее направлять подкрепления в разные точки". Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что встретился с Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что был важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".
https://ria.ru/20240208/otstavka-1926269430.html
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в мире, украина, сша, киев, валерий залужный, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, politico, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Валерий Залужный, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Politico, Отставка главкома ВСУ Залужного
Украинские солдаты особенно не любят нового главкома ВСУ Сырского, пишет WP

Washington Post: украинские солдаты особенно не любят нового главкома Сырского

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Обычные украинские солдаты особенно не любят нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пишет американская газета Washington Post.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. До этого Сырский был командующим сухопутными войсками Украины. Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса Зеленского пока нет.
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«
"Но среди рядовых солдат Сырского особенно не любят: многие считают его командиром советского образца", - пишет издание.
По данным газеты Politico, между бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и Пентагоном возникли разногласия по поводу того, как должно было вестись контрнаступление. Как отмечает издание, Пентагон настаивал, чтобы украинские войска провели один мощный прорыв на направлении, где штабные офицеры США считали это возможным. Но Киев начал наступление по нескольким направлениям, полагая, что таким образом "России будет сложнее направлять подкрепления в разные точки".
Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что встретился с Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что был важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАPoliticoОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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