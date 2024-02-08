https://ria.ru/20240208/sobaki-1926197434.html

СК проверит историю с собаками, загнавшими ребенка на козырек подъезда

СК проверит историю с собаками, загнавшими ребенка на козырек подъезда - РИА Новости, 08.02.2024

СК проверит историю с собаками, загнавшими ребенка на козырек подъезда

Следователи СК выясняют подробности инцидента с собаками, загнавшими ребенка на козырек подъезда в городе Городце Нижегородской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:45

2024-02-08T15:45

2024-02-08T15:45

происшествия

городец

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Следователи СК выясняют подробности инцидента с собаками, загнавшими ребенка на козырек подъезда в городе Городце Нижегородской области, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в сообществе "Нижний Новгород без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" и в Telegram-каналах была размещена фотография ребенка, забравшегося на козырек подъезда дома на улице Республиканской, и стаи собак внизу. Утверждается, что мальчик забрался повыше, спасаясь от бездомных псов, и сидел там, пока его не забрал кто-то из взрослых. "Следователи СК организовали проведение процессуальной проверки. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240208/prigovor-1926119370.html

городец

нижегородская область

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происшествия, городец, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)