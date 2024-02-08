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Боррель жестко ответил на новое требование Украины - РИА Новости, 08.02.2024
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10:58 08.02.2024 (обновлено: 13:45 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/snaryady-1926100553.html
Боррель жестко ответил на новое требование Украины
Боррель жестко ответил на новое требование Украины - РИА Новости, 08.02.2024
Боррель жестко ответил на новое требование Украины
Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:58
2024-02-08T13:45
в мире
украина
киев
жозеп боррель
рустем умеров
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в эфире украинского телеканала "Рада"."Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень слабыми", — признался он.Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
https://ria.ru/20240208/aktivy-1926084244.html
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в мире, украина, киев, жозеп боррель, рустем умеров, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Рустем Умеров, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Боррель жестко ответил на новое требование Украины

Боррель: у ЕС нет волшебной палочки для передачи ВСУ большего числа боеприпасов

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в эфире украинского телеканала "Рада".
"Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень слабыми", — признался он.
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Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
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В миреУкраинаКиевЖозеп БоррельРустем УмеровЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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