https://ria.ru/20240208/snaryady-1926100553.html

Боррель жестко ответил на новое требование Украины

Боррель жестко ответил на новое требование Украины - РИА Новости, 08.02.2024

Боррель жестко ответил на новое требование Украины

Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:58

2024-02-08T10:58

2024-02-08T13:45

в мире

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киев

жозеп боррель

рустем умеров

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в эфире украинского телеканала "Рада"."Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень слабыми", — признался он.Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.

https://ria.ru/20240208/aktivy-1926084244.html

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в мире, украина, киев, жозеп боррель, рустем умеров, евросоюз, вооруженные силы украины