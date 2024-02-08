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Слуцкий использует имя Жириновского в баннерной кампании на выборах
Слуцкий использует имя Жириновского в баннерной кампании на выборах - РИА Новости, 08.02.2024
Слуцкий использует имя Жириновского в баннерной кампании на выборах
Имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет использовано в рамках стартовавшей в четверг баннерной кампании кандидата на должность президента России от... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:19
2024-02-08T11:19
2024-02-08T11:19
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет использовано в рамках стартовавшей в четверг баннерной кампании кандидата на должность президента России от ЛДПР Леонида Слуцкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Баннерная программа кандидата на должность президента России от ЛДПР Л.Э. Слуцкого стартовала", - сообщили в пресс-службе. Там также рассказали, что рядом с портретом кандидата будет и упоминание о Жириновском. "Слуцкий. Дело Жириновского живет. ЛДПР", - привели в партии текстовое содержание баннера. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин являются зарегистрированными кандидатами в президенты. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Умер Владимир Жириновский
Слуцкий использует имя Жириновского в баннерной кампании на выборах
Слуцкий пойдет на президентские выборы под слоганом "Дело Жириновского живет"