https://ria.ru/20240208/shpionka-1926154711.html
Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинскую шпионку к десяти годам
Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинскую шпионку к десяти годам - РИА Новости, 08.02.2024
Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинскую шпионку к десяти годам
Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии гражданку Украины, передававшую СБУ данные о расположении средств ПВО и перемещении военной техники в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:40
2024-02-08T13:40
2024-02-08T17:40
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии гражданку Украины, передававшую СБУ данные о расположении средств ПВО и перемещении военной техники в регионе, сообщает УФСБ России по Ростовской области.Оперативники установили, что украинка, въехав на территорию Российской Федерации, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений, о маршрутах движения техники и личного состава российской армии. В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала и передавала СБУ сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военной техники, отметили в ведомстве."Ростовский областной суд, признав её виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.В ходе слушаний подсудимая свою вину полностью признала.
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Гражданка Украины в Ростовском суде по делу о шпионаже
Суд в Ростове приговорил к 10 годам колонии гражданку Украины, передававшую СБУ данные о расположении средств ПВО и перемещении военной техники, сообщило управление ФСБ. Гражданка Украины, передававшей СБУ данные о ПВО, в Ростовском суде
2024-02-08T13:40
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, служба безопасности украины, происшествия, россия, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Служба безопасности Украины, Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинскую шпионку к десяти годам
Суд в Ростове-на-Дону дал украинке десять лет за передачу СБУ секретных сведений
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии гражданку Украины, передававшую СБУ данные о расположении средств ПВО и перемещении военной техники в регионе, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
Оперативники установили, что украинка, въехав на территорию Российской Федерации, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений, о маршрутах движения техники и личного состава российской армии. В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала и передавала СБУ сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военной техники, отметили в ведомстве.
"Ростовский областной суд, признав её виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В ходе слушаний подсудимая свою вину полностью признала.
Жителя Хабаровска, задержанного за шпионаж для Украины, отправили в СИЗО