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Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинскую шпионку к десяти годам

Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинскую шпионку к десяти годам - РИА Новости, 08.02.2024

Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинскую шпионку к десяти годам

Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии гражданку Украины, передававшую СБУ данные о расположении средств ПВО и перемещении военной техники в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:40

2024-02-08T13:40

2024-02-08T17:40

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии гражданку Украины, передававшую СБУ данные о расположении средств ПВО и перемещении военной техники в регионе, сообщает УФСБ России по Ростовской области.Оперативники установили, что украинка, въехав на территорию Российской Федерации, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений, о маршрутах движения техники и личного состава российской армии. В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала и передавала СБУ сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военной техники, отметили в ведомстве."Ростовский областной суд, признав её виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.В ходе слушаний подсудимая свою вину полностью признала.

https://ria.ru/20240123/khabarovsk-1922938263.html

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Гражданка Украины в Ростовском суде по делу о шпионаже Суд в Ростове приговорил к 10 годам колонии гражданку Украины, передававшую СБУ данные о расположении средств ПВО и перемещении военной техники, сообщило управление ФСБ. Гражданка Украины, передававшей СБУ данные о ПВО, в Ростовском суде 2024-02-08T13:40 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростов-на-дону, служба безопасности украины, происшествия, россия, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр