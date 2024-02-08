https://ria.ru/20240208/selkhozproduktsiya-1926185901.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки в КНР российской сельхозпродукции
Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки в КНР российской сельхозпродукции - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки в КНР российской сельхозпродукции
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы наращивания поставок в КНР российской сельхозпродукции, сообщил журналистам помощник главы... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:08
2024-02-08T15:08
2024-02-08T15:08
китай
россия
си цзиньпин
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы наращивания поставок в КНР российской сельхозпродукции, сообщил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков. Лидеры стран в четверг провели телефонный разговор. "Была акцентирована важность диверсификации двустороннего торгово-экономического сотрудничества за счет наращивания поставок в Китай российской сельхозпродукции. По имеющимся у нас сведениям, товары агропромышленного комплекса уже вышли на второе место в номенклатуре российского экспорта", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20230616/raschety-1878695600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки в КНР российской сельхозпродукции
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили наращивание поставок в КНР сельхозпродукции
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы наращивания поставок в КНР российской сельхозпродукции, сообщил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Лидеры стран в четверг провели телефонный разговор.
"Была акцентирована важность диверсификации двустороннего торгово-экономического сотрудничества за счет наращивания поставок в Китай российской сельхозпродукции. По имеющимся у нас сведениям, товары агропромышленного комплекса уже вышли на второе место в номенклатуре российского экспорта", - сказал Ушаков.
Большинство расчетов с Китаем идет в рублях и юанях, заявил Путин