https://ria.ru/20240208/selkhozproduktsiya-1926185901.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки в КНР российской сельхозпродукции

Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки в КНР российской сельхозпродукции - РИА Новости, 08.02.2024

Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки в КНР российской сельхозпродукции

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы наращивания поставок в КНР российской сельхозпродукции, сообщил журналистам помощник главы... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:08

2024-02-08T15:08

2024-02-08T15:08

китай

россия

си цзиньпин

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы наращивания поставок в КНР российской сельхозпродукции, сообщил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков. Лидеры стран в четверг провели телефонный разговор. "Была акцентирована важность диверсификации двустороннего торгово-экономического сотрудничества за счет наращивания поставок в Китай российской сельхозпродукции. По имеющимся у нас сведениям, товары агропромышленного комплекса уже вышли на второе место в номенклатуре российского экспорта", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20230616/raschety-1878695600.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин