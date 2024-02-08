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США сняли антироссийские санкции с компании из ОАЭ - РИА Новости, 08.02.2024
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00:40 08.02.2024 (обновлено: 00:41 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926050010.html
США сняли антироссийские санкции с компании из ОАЭ
США сняли антироссийские санкции с компании из ОАЭ - РИА Новости, 08.02.2024
США сняли антироссийские санкции с компании из ОАЭ
Министерство финансов США сообщило, что вывело из-под антироссийских санкций компанию SM Distribution Inc FZCO из ОАЭ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:40
2024-02-08T00:41
министерство финансов сша
оаэ
россия
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Министерство финансов США сообщило, что вывело из-под антироссийских санкций компанию SM Distribution Inc FZCO из ОАЭ. Причины решения в публикации не поясняются. Санкции против SM Distribution американские власти ввели в ноябре прошлого года. Министерство финансов тогда обвинило компанию, специализирующуюся на торговле электроникой, в поставках "высокоприоритетных товаров в Россию, включая машины для получения, обработки и передачи данных".
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министерство финансов сша, оаэ, россия
Министерство финансов США, ОАЭ, Россия
США сняли антироссийские санкции с компании из ОАЭ

США сняли антироссийские санкции с компании SM Distribution Inc FZCO из ОАЭ

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Министерство финансов США сообщило, что вывело из-под антироссийских санкций компанию SM Distribution Inc FZCO из ОАЭ.
Причины решения в публикации не поясняются.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
На Украине пожаловались на "слабые" антироссийские санкции ЕС
Вчера, 07:15
Санкции против SM Distribution американские власти ввели в ноябре прошлого года. Министерство финансов тогда обвинило компанию, специализирующуюся на торговле электроникой, в поставках "высокоприоритетных товаров в Россию, включая машины для получения, обработки и передачи данных".
 
Министерство финансов СШАОАЭРоссия
 
 
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