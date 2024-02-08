https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926050010.html

США сняли антироссийские санкции с компании из ОАЭ

США сняли антироссийские санкции с компании из ОАЭ - РИА Новости, 08.02.2024

США сняли антироссийские санкции с компании из ОАЭ

Министерство финансов США сообщило, что вывело из-под антироссийских санкций компанию SM Distribution Inc FZCO из ОАЭ. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T00:40

2024-02-08T00:40

2024-02-08T00:41

министерство финансов сша

оаэ

россия

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Министерство финансов США сообщило, что вывело из-под антироссийских санкций компанию SM Distribution Inc FZCO из ОАЭ. Причины решения в публикации не поясняются. Санкции против SM Distribution американские власти ввели в ноябре прошлого года. Министерство финансов тогда обвинило компанию, специализирующуюся на торговле электроникой, в поставках "высокоприоритетных товаров в Россию, включая машины для получения, обработки и передачи данных".

https://ria.ru/20240207/sanktsii-1925841359.html

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