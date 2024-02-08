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ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:25 08.02.2024 (обновлено: 13:49 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/russkikh-1926150667.html
ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента
ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента
ЦИК России отказал в регистрации бьюти-блогера Раде Русских кандидатом на должность президента РФ, соответствующее постановление принято на заседании... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:25
2024-02-08T13:49
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России отказал в регистрации бьюти-блогера Раде Русских кандидатом на должность президента РФ, соответствующее постановление принято на заседании Центризбиркома.Согласно принятому документу, ЦИК постановил " отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Раде Лизмовне Русских, 1984 года рождения, выдвинутой в порядке самовыдвижения".В постановлении отмечается, что кандидатом были представлены подписные листы, содержащие 476 подписей избирателей, "что не соответствует вышеназванным требованиям федерального закона и свидетельствует о недостаточном количестве представленных достоверных подписей избирателей" и является основанием для отказа в регистрации кандидата на должность президента РФ.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента

ЦИК отказал в регистрации блогеру Раде Русских кандидатом на пост президента

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБьюти-блогер из Екатеринбурга, кандидат в президенты РФ Рада Русских
Бьюти-блогер из Екатеринбурга, кандидат в президенты РФ Рада Русских - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Бьюти-блогер из Екатеринбурга, кандидат в президенты РФ Рада Русских. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России отказал в регистрации бьюти-блогера Раде Русских кандидатом на должность президента РФ, соответствующее постановление принято на заседании Центризбиркома.
Согласно принятому документу, ЦИК постановил " отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Раде Лизмовне Русских, 1984 года рождения, выдвинутой в порядке самовыдвижения".
В постановлении отмечается, что кандидатом были представлены подписные листы, содержащие 476 подписей избирателей, "что не соответствует вышеназванным требованиям федерального закона и свидетельствует о недостаточном количестве представленных достоверных подписей избирателей" и является основанием для отказа в регистрации кандидата на должность президента РФ.
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