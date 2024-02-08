https://ria.ru/20240208/russkikh-1926150667.html

ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента

ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента - РИА Новости, 08.02.2024

ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента

ЦИК России отказал в регистрации бьюти-блогера Раде Русских кандидатом на должность президента РФ, соответствующее постановление принято на заседании... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:25

2024-02-08T13:25

2024-02-08T13:49

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России отказал в регистрации бьюти-блогера Раде Русских кандидатом на должность президента РФ, соответствующее постановление принято на заседании Центризбиркома.Согласно принятому документу, ЦИК постановил " отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Раде Лизмовне Русских, 1984 года рождения, выдвинутой в порядке самовыдвижения".В постановлении отмечается, что кандидатом были представлены подписные листы, содержащие 476 подписей избирателей, "что не соответствует вышеназванным требованиям федерального закона и свидетельствует о недостаточном количестве представленных достоверных подписей избирателей" и является основанием для отказа в регистрации кандидата на должность президента РФ.

https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926137987.html

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политика, россия