https://ria.ru/20240208/russkikh-1926150667.html
ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента
ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента
ЦИК России отказал в регистрации бьюти-блогера Раде Русских кандидатом на должность президента РФ, соответствующее постановление принято на заседании... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:25
2024-02-08T13:25
2024-02-08T13:49
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России отказал в регистрации бьюти-блогера Раде Русских кандидатом на должность президента РФ, соответствующее постановление принято на заседании Центризбиркома.Согласно принятому документу, ЦИК постановил " отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Раде Лизмовне Русских, 1984 года рождения, выдвинутой в порядке самовыдвижения".В постановлении отмечается, что кандидатом были представлены подписные листы, содержащие 476 подписей избирателей, "что не соответствует вышеназванным требованиям федерального закона и свидетельствует о недостаточном количестве представленных достоверных подписей избирателей" и является основанием для отказа в регистрации кандидата на должность президента РФ.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
ЦИК отказал в регистрации Раде Русских кандидатом на должность президента
ЦИК отказал в регистрации блогеру Раде Русских кандидатом на пост президента
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России отказал в регистрации бьюти-блогера Раде Русских кандидатом на должность президента РФ, соответствующее постановление принято на заседании Центризбиркома.
Согласно принятому документу, ЦИК постановил " отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Раде Лизмовне Русских, 1984 года рождения, выдвинутой в порядке самовыдвижения".
В постановлении отмечается, что кандидатом были представлены подписные листы, содержащие 476 подписей избирателей, "что не соответствует вышеназванным требованиям федерального закона и свидетельствует о недостаточном количестве представленных достоверных подписей избирателей" и является основанием для отказа в регистрации кандидата на должность президента РФ.
Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента