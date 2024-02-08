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РЭЦ обновил "Базу знаний экспортера" - РИА Новости, 08.02.2024
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12:14 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/rets-1926126047.html
РЭЦ обновил "Базу знаний экспортера"
РЭЦ обновил "Базу знаний экспортера" - РИА Новости, 08.02.2024
РЭЦ обновил "Базу знаний экспортера"
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает обновление "Базы знаний экспортера" - бесплатной мультимедийной онлайн-библиотеки с полезными... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:14
2024-02-08T12:14
экономика
россия
китай
узбекистан
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает обновление "Базы знаний экспортера" - бесплатной мультимедийной онлайн-библиотеки с полезными материалами в сфере ВЭД, сообщает центр."Теперь бизнесу доступны материалы первой всероссийской конференции по экспорту через онлайн-каналы. Так, в разделе E-commerce (блок "В тренде") можно посмотреть записи выступлений спикеров из VK, Сберобразования, Wildberries, Ozon, MercuryAI, E-promo и других лидеров рынка и разобраться в таких вопросах, как выбор ниши и региона для экспорта, тренды маркетинга, особенности экспорта через Wildberries и Ozon и не только", - говорится в сообщении.Лучше разобраться в логистике бизнесу помогут новые материалы в разделе "Логистика" (блок "В тренде"). В нем можно найти консультации с экспертами и узнать, как организовать регулярные перевозки в Китай и из него, как осуществлять мультимодальные перевозки опасных грузов и в чем специфика логистики скоропортящихся продуктов и живых животных.Кроме того, в разделе "Дайджесты" (блок "В тренде") пользователи могут найти свежий выпуск дайджеста "ESG на экспорт", который позволит разобраться в вопросах климатических рисков, методологии разработки и присвоения ESG-рейтингов, устойчивого финансирования, а также узнать нововведения в области ESG в России.Также в раздел "Дайджесты" добавлен рейтинг стран для приоритетного продвижения российских цифровых решений, разработанный АНО "Цифровая экономика". Рейтинг рассчитан для 192 государств-членов ООН и включает оценку стран по степени их потенциала для экспорта российских программного обеспечения и ИКТ-услуг.Наконец, в разделе "Вебинары" блока "Информация по странам" экспортеры могут найти материалы по таким вопросам, как особенности сертификации и регистрации продукции для экспорта в Узбекистан, а также по сделкам в сфере внешнеэкономической деятельности между российскими и белорусскими компаниями: валютное регулирование, налогообложение и другие практические аспекты, белорусская универсальная товарная биржа как эффективный инструмент для развития экспорта.Всего в "Базе знаний экспортера" доступно более 100 мультимедийных материалов от ведущих экспертов в области ВЭД.Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20240207/rets-1925962874.html
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экономика, россия, китай, узбекистан, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Китай, Узбекистан, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ обновил "Базу знаний экспортера"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает обновление "Базы знаний экспортера" - бесплатной мультимедийной онлайн-библиотеки с полезными материалами в сфере ВЭД, сообщает центр.
"Теперь бизнесу доступны материалы первой всероссийской конференции по экспорту через онлайн-каналы. Так, в разделе E-commerce (блок "В тренде") можно посмотреть записи выступлений спикеров из VK, Сберобразования, Wildberries, Ozon, MercuryAI, E-promo и других лидеров рынка и разобраться в таких вопросах, как выбор ниши и региона для экспорта, тренды маркетинга, особенности экспорта через Wildberries и Ozon и не только", - говорится в сообщении.
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Лучше разобраться в логистике бизнесу помогут новые материалы в разделе "Логистика" (блок "В тренде"). В нем можно найти консультации с экспертами и узнать, как организовать регулярные перевозки в Китай и из него, как осуществлять мультимодальные перевозки опасных грузов и в чем специфика логистики скоропортящихся продуктов и живых животных.
Кроме того, в разделе "Дайджесты" (блок "В тренде") пользователи могут найти свежий выпуск дайджеста "ESG на экспорт", который позволит разобраться в вопросах климатических рисков, методологии разработки и присвоения ESG-рейтингов, устойчивого финансирования, а также узнать нововведения в области ESG в России.
Также в раздел "Дайджесты" добавлен рейтинг стран для приоритетного продвижения российских цифровых решений, разработанный АНО "Цифровая экономика". Рейтинг рассчитан для 192 государств-членов ООН и включает оценку стран по степени их потенциала для экспорта российских программного обеспечения и ИКТ-услуг.
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Наконец, в разделе "Вебинары" блока "Информация по странам" экспортеры могут найти материалы по таким вопросам, как особенности сертификации и регистрации продукции для экспорта в Узбекистан, а также по сделкам в сфере внешнеэкономической деятельности между российскими и белорусскими компаниями: валютное регулирование, налогообложение и другие практические аспекты, белорусская универсальная товарная биржа как эффективный инструмент для развития экспорта.
Всего в "Базе знаний экспортера" доступно более 100 мультимедийных материалов от ведущих экспертов в области ВЭД.
Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияКитайУзбекистанРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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