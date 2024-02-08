https://ria.ru/20240208/rets-1926126047.html

РЭЦ обновил "Базу знаний экспортера"

РЭЦ обновил "Базу знаний экспортера" - РИА Новости, 08.02.2024

РЭЦ обновил "Базу знаний экспортера"

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает обновление "Базы знаний экспортера" - бесплатной мультимедийной онлайн-библиотеки с полезными... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:14

2024-02-08T12:14

2024-02-08T12:14

экономика

россия

китай

узбекистан

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает обновление "Базы знаний экспортера" - бесплатной мультимедийной онлайн-библиотеки с полезными материалами в сфере ВЭД, сообщает центр."Теперь бизнесу доступны материалы первой всероссийской конференции по экспорту через онлайн-каналы. Так, в разделе E-commerce (блок "В тренде") можно посмотреть записи выступлений спикеров из VK, Сберобразования, Wildberries, Ozon, MercuryAI, E-promo и других лидеров рынка и разобраться в таких вопросах, как выбор ниши и региона для экспорта, тренды маркетинга, особенности экспорта через Wildberries и Ozon и не только", - говорится в сообщении.Лучше разобраться в логистике бизнесу помогут новые материалы в разделе "Логистика" (блок "В тренде"). В нем можно найти консультации с экспертами и узнать, как организовать регулярные перевозки в Китай и из него, как осуществлять мультимодальные перевозки опасных грузов и в чем специфика логистики скоропортящихся продуктов и живых животных.Кроме того, в разделе "Дайджесты" (блок "В тренде") пользователи могут найти свежий выпуск дайджеста "ESG на экспорт", который позволит разобраться в вопросах климатических рисков, методологии разработки и присвоения ESG-рейтингов, устойчивого финансирования, а также узнать нововведения в области ESG в России.Также в раздел "Дайджесты" добавлен рейтинг стран для приоритетного продвижения российских цифровых решений, разработанный АНО "Цифровая экономика". Рейтинг рассчитан для 192 государств-членов ООН и включает оценку стран по степени их потенциала для экспорта российских программного обеспечения и ИКТ-услуг.Наконец, в разделе "Вебинары" блока "Информация по странам" экспортеры могут найти материалы по таким вопросам, как особенности сертификации и регистрации продукции для экспорта в Узбекистан, а также по сделкам в сфере внешнеэкономической деятельности между российскими и белорусскими компаниями: валютное регулирование, налогообложение и другие практические аспекты, белорусская универсальная товарная биржа как эффективный инструмент для развития экспорта.Всего в "Базе знаний экспортера" доступно более 100 мультимедийных материалов от ведущих экспертов в области ВЭД.Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240207/rets-1925962874.html

https://ria.ru/20240207/rets-1925863089.html

россия

китай

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, узбекистан, российский экспортный центр (рэц)