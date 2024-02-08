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ЦИК изучит вопросы регистрации Малинковича и Надеждина на выборах
ЦИК изучит вопросы регистрации Малинковича и Надеждина на выборах - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК изучит вопросы регистрации Малинковича и Надеждина на выборах
Центральная избирательная комиссия РФ в четверг, 8 февраля, обсудит итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:46
2024-02-08T00:46
2024-02-08T00:46
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в четверг, 8 февраля, обсудит итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассмотрит вопросы о регистрации кандидатами на выборах главы государства Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, следует из проекта повестки заседания. "Об итогах деятельности Рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов на должность президента РФ", - говорится в одном из пунктов проекта повестки. Также ЦИК планирует рассмотреть вопросы о регистрации кандидатами выдвинутых ранее претендентов. "О рассмотрении вопроса о регистрации Сергея Александровича Малинковича кандидатом на должность президента РФ… О рассмотрении вопроса о регистрации Бориса Борисовича Надеждина кандидатом на должность президента РФ", - говорится в повестке. Кроме того, Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации кандидатом самовыдвиженца Анатолия Баташева, который ранее заявил, что отказывается от дальнейшего участия в президентской кампании. А также вопрос о регистрации Рады Русских, которая, по ранее представленным данным ЦИК, принесла 476 подписей в свою поддержку вместо необходимых 300 тысяч. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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россия, сергей малинкович, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, борис надеждин, политика
Россия, Сергей Малинкович, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Борис Надеждин, Политика
ЦИК изучит вопросы регистрации Малинковича и Надеждина на выборах
ЦИК в четверг рассмотрит вопросы регистрации Малинковича и Надеждина на выборах
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в четверг, 8 февраля, обсудит итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассмотрит вопросы о регистрации кандидатами на выборах главы государства Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, следует из проекта повестки заседания.
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"Об итогах деятельности Рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов на должность президента РФ", - говорится в одном из пунктов проекта повестки.
Также ЦИК планирует рассмотреть вопросы о регистрации кандидатами выдвинутых ранее претендентов. "О рассмотрении вопроса о регистрации Сергея Александровича Малинковича кандидатом на должность президента РФ… О рассмотрении вопроса о регистрации Бориса Борисовича Надеждина кандидатом на должность президента РФ", - говорится в повестке.
Кроме того, Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации кандидатом самовыдвиженца Анатолия Баташева, который ранее заявил, что отказывается от дальнейшего участия в президентской кампании. А также вопрос о регистрации Рады Русских, которая, по ранее представленным данным ЦИК, принесла 476 подписей в свою поддержку вместо необходимых 300 тысяч.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
, Владислава Даванкова
и Владимира Путина
.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Надеждин рассказал, что предпримет в случае отказа в регистрации на выборы