https://ria.ru/20240208/razgovor-1926171691.html

Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства

Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства - РИА Новости, 08.02.2024

Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:27

2024-02-08T14:27

2024-02-08T14:31

си цзиньпин

владимир путин

политика

китай

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период, а также констатировали, что добрососедские связи между РФ и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, сообщает пресс-служба Кремля."Главы государств подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период. Вновь констатировано, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

си цзиньпин, владимир путин, политика, китай, россия