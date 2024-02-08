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Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства - РИА Новости, 08.02.2024
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14:27 08.02.2024 (обновлено: 14:31 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/razgovor-1926171691.html
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:27
2024-02-08T14:31
си цзиньпин
владимир путин
политика
китай
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период, а также констатировали, что добрососедские связи между РФ и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, сообщает пресс-служба Кремля."Главы государств подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период. Вновь констатировано, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне", - говорится в сообщении.
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си цзиньпин, владимир путин, политика, китай, россия
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Политика, Китай, Россия
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства

Путин и Си Цзиньпин подвели итоги партнерства и стратегического взаимодействия

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период, а также констатировали, что добрососедские связи между РФ и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Главы государств подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период. Вновь констатировано, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне", - говорится в сообщении.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 14:20
 
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