https://ria.ru/20240208/razgovor-1926171691.html
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства - РИА Новости, 08.02.2024
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:27
2024-02-08T14:27
2024-02-08T14:31
си цзиньпин
владимир путин
политика
китай
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период, а также констатировали, что добрососедские связи между РФ и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, сообщает пресс-служба Кремля."Главы государств подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период. Вновь констатировано, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, владимир путин, политика, китай, россия
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Политика, Китай, Россия
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги партнерства и стратегического взаимодействия