https://ria.ru/20240208/radarusskikh-1926160656.html

Русских опровергла сообщение о пиаре на выдвижении кандидатом в президенты

Русских опровергла сообщение о пиаре на выдвижении кандидатом в президенты - РИА Новости, 08.02.2024

Русских опровергла сообщение о пиаре на выдвижении кандидатом в президенты

Рада Русских на заседании ЦИК заявила, что ее выдвижение в качестве кандидата на выборах президента РФ не было "ни хайпом, ни пиаром" и ей жаль, что среди... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:55

2024-02-08T13:55

2024-02-08T13:55

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рада Русских на заседании ЦИК заявила, что ее выдвижение в качестве кандидата на выборах президента РФ не было "ни хайпом, ни пиаром" и ей жаль, что среди кандидатов не будет ни одной женщины. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг отказала Русских в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Как ранее сообщал член ЦИК Николай Левичев, Русских было представлено в комиссию 476 подписей, тогда как в порядке самовыдвижения кандидат должен предоставить не менее 300 тысяч подписей. Русских в своем выступлении поблагодарила членов комиссии и призналась, что сдача подписей в ЦИК стала для нее "одним из самых теплых моментов". Она добавила, что собрала больше подписей, но не привезла их в ЦИК, а часть из них даже не заверила нотариально. "Очень жаль, что на этих выборах нет ни одной женщины. Хотелось бы, конечно, проголосовать из солидарности", - сказала она. Русских отметила, что надеется, что в будущем сбор подписей перейдет в электронный формат, к которому она готова лучше других кандидатов. "У меня очень хорошая аудитория, думающая. Конечно же, мы продолжим. Это был не хайп, не пиар, это была не шутка. У меня вполне приятные взгляды на внутреннюю политику", - добавила она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

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политика, россия, николай харитонов, николай левичев, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф